La cronaca del match

L’avvio dell'incontro è equilibrato, con le due coppie che tengono bene i rispettivi turni di servizio nei primi game. Il primo momento chiave arriva nel settimo gioco, quando Bolelli perde il servizio con un doppio fallo sul 15-40. La reazione degli azzurri, però, è immediata: Harrison e Skupski vanno a servire per il set sul 5-4, ma subiscono il controbreak grazie all’ottima gestione di Bolelli e Vavassori, bravi ad approfittare anche di qualche errore di troppo degli avversari. Il set si decide così al tiebreak, in un finale rocambolesco. La coppia italiana spreca quattro set point, annulla a sua volta una palla set e riesce infine a chiudere 11-9 al quinto tentativo utile. Nel secondo parziale cambia completamente l’inerzia del match: Bolelli e Vavassori calano d’intensità, mentre Harrison e Skupski alzano il livello, soprattutto al servizio, concedendo appena cinque punti nei propri turni di battuta. Il set viene indirizzato già in avvio, con il break ottenuto nel secondo game e poi amministrato fino alla fine dalla coppia anglo-statunitense. Si arriva così al match tiebreak, giocato punto a punto fino al 5-5. Da qui la "spallata" della coppia italiana che conquista un mini break e mette in fila quattro punti consecutivi. Alla fine il secondo match point è quello giusto per centrare la finale.