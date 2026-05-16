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Bolelli/Vavassori in finale all'Atp Roma: battuti Harrison/Skupski in tre set

internazionali

Simone Bolelli e Andrea Vavassori centrano la prima finale in carriera al Foro Italico grazie alla vittoria in tre set su Harrison/Skupski. Gli azzurri torneranno in campo domenica (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) per la finale con Granollers/Zeballos

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Prima volta in finale a Roma per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli Internazionali d'Italia grazie alla vittoria su Harrison/Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 in due ore di gioco. Una prestazione straordinaria del torinese e del bolognese, bravissimi nei momenti chiave dell'incontro, soprattutto nel match tiebreak finale.

La cronaca del match

L’avvio dell'incontro è equilibrato, con le due coppie che tengono bene i rispettivi turni di servizio nei primi game. Il primo momento chiave arriva nel settimo gioco, quando Bolelli perde il servizio con un doppio fallo sul 15-40. La reazione degli azzurri, però, è immediata: Harrison e Skupski vanno a servire per il set sul 5-4, ma subiscono il controbreak grazie all’ottima gestione di Bolelli e Vavassori, bravi ad approfittare anche di qualche errore di troppo degli avversari. Il set si decide così al tiebreak, in un finale rocambolesco. La coppia italiana spreca quattro set point, annulla a sua volta una palla set e riesce infine a chiudere 11-9 al quinto tentativo utile. Nel secondo parziale cambia completamente l’inerzia del match: Bolelli e Vavassori calano d’intensità, mentre Harrison e Skupski alzano il livello, soprattutto al servizio, concedendo appena cinque punti nei propri turni di battuta. Il set viene indirizzato già in avvio, con il break ottenuto nel secondo game e poi amministrato fino alla fine dalla coppia anglo-statunitense. Si arriva così al match tiebreak, giocato punto a punto fino al 5-5. Da qui la "spallata" della coppia italiana che conquista un mini break e mette in fila quattro punti consecutivi. Alla fine il secondo match point è quello giusto per centrare la finale.

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In finale con Granollers/Zeballos

Gli azzurri torneranno in campo domani per la finale contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos che nell'altra semifinale hanno superato Krajicek/Mektic in tre set. Sarà il primo confronto stagionale tra le due coppie: il bilancio è 3-2 per Bolelli/Vavassori che hanno vinto i due precedenti sulla terra rossa (Buenos Aires e Rio de Janeiro 2024) e l'ultima sfida, giocata a novembre alle Atp Finals. 

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