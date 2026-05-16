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Sinner-Medvedev oggi all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita

live internazionali

SSi conclude oggi la semifinale tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per pioggia sul 4-2 in favore dell’azzurro nel terzo set. Tra poco i due giocatori torneranno in campo per i rispetti warm-up, ma a Roma il programma è di nuovo in ritardo a causa del maltempo. Il match è previsto non prima delle 15, dopo il doppio di Bolelli e Vavassori e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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Come sta Sinner?

I riflettori sono puntati sulle condizioni di Sinner, apparso ieri in grande affanno nel secondo set (come dimostra il video del cambio di campo dopo il settimo game). Jannik ha poi chiesto un medical time-out nel terzo set per trattare la coscia destra

Alle 14 il riscaldamento di Sinner

Subito dopo Medvedev toccherà a Jannik Sinner: l'azzurro ha prenotato come di consueto il Campo 5, dalle 14 alle 15. Un'ora per il numero 1 al mondo per arrivare pronto alla ripartenza del match

Medvedev si riscalda sul Campo 5

Riscaldamento in corso in questo momento per Daniil Medvedev sul campo 5 insieme al suo coach, Thomas Johansson. Mezz'ora di warm-up per il russo che aveva già svolto in precedenza l'attivazione in palestra

Come era andata ieri

Si ripartirà con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 in favore di Jannik Sinner, con Medvedev al servizio sul vantaggio interno. Prima della sospensione è stata una partita intensa e dai due volti. Un primo parziale dominato da Sinner, impeccabile nell'approccio al match. Poi alla distanza è uscito fuori Medvedev, mentre Jannik ha accusato un evidente calo fisico. Perso il secondo set, Sinner è stato comunque bravo a ripartire e sfruttare un passaggio a vuoto di Medvedev per conquistare il break

Il punto sul meteo

Anche oggi la giornata al Foro Italico non è iniziata nel migliore dei modi a causa del maltempo. Intorno alle 12.30 la pioggia è tornata a farsi sentire, costringendo gli organizzatori a slittare il programma che inizierà non prima delle 13.30. Nel nostro liveblog dedicato tutte le news sul meteo

Piove a Roma prima di Sinner-Medvedev: news LIVE

Piove a Roma prima di Sinner-Medvedev: news LIVE

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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)

  • non prima delle 13.30: BOLELLI/VAVASSORI vs Harrison/Skupski
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • non prima delle 15: SINNER (Ita) vs Medvedev
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • ore 16.30: Sky Tennis Show
  • ore 17: Gauff (Usa) vs Svitolina (Ukr)

La ripresa del match è prevista non prima delle 15 sul Centrale, dopio il match di doppio Bolelli/Vavassori contro Harrison/Skupski, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Si conclude oggi la semifinale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set 

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