SSi conclude oggi la semifinale tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per pioggia sul 4-2 in favore dell’azzurro nel terzo set. Tra poco i due giocatori torneranno in campo per i rispetti warm-up, ma a Roma il programma è di nuovo in ritardo a causa del maltempo. Il match è previsto non prima delle 15, dopo il doppio di Bolelli e Vavassori e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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