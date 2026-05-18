Atp Amburgo e Atp Ginevra, dove vedere in tv e streamingguida tv
Non c'è tempo per riposare dopo Roma, il grande tennis prosegue anche questa settimana in diretta su Sky e in streaming su NOW con quattro tornei. In campo maschile si gioca al 500 di Amburgo (con Cobolli campione in carica e Darderi) e al 250 di Ginevra, tra le donne in programma il Wta 500 di Strasburgo e il 250 di Rabat
Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta dal 17 al 23 maggio, con gli azzurri in campo a partire da Cobolli (campione in carica) e Darderi sulla terra tedesca di Amburgo.
In ambito maschile si svolgeranno:
- ATP 500 Bitpanda Hamburg Open, Amburgo (Germania)
- ATP 250 Gonet Geneva Open, Ginevra (Svizzera)
In ambito femminile:
- WTA 500 Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion, Strasburgo (Francia)
- WTA 250 Grand Prix Son Altesse Royale la Princesse Lalla Maryem, Rabat (Marocco)
Tutti i match con Sky Sport Plus ed Extra Match
Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello. Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.
Gli aggiornamenti su web e social
Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.
La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW
Domenica 17 maggio
- Sky Sport 257 dalle 12.30 il meglio dei 3 tornei
Lunedì 18 maggio
- Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Martedì 19 maggio
- Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Mercoledì 20 maggio
- Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Giovedì 21 maggio
- Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Venerdì 22 maggio
- Sky Sport Tennis alle 14 – 1° semifinale ATP 250 Ginevra; alle 15.30 – 1° semifinale ATP 500 Amburgo; alle 17.30 – 2° semifinale ATP 500 Amburgo
- Sky Sport Mix alle 14 – 1° semifinale ATP 250 Ginevra; alle 15.30 – 2° semifinale ATP 250 Ginevra
- Sky Sport 251 alle 14.30 – 1° semifinale WTA 500 Strasburgo; alle 16.30 – 2° semifinale WTA 500 Strasburgo
- Sky Sport 252 alle 14 – 1° semifinale WTA 250 Rabat; alle 16 – 2° semifinale WTA 250 Rabat
Sabato 23 maggio
- Sky Sport Tennis alle 14.30 – finale ATP 500 Amburgo;
- Sky Sport Mix alle 15 – finale ATP 250 Ginevra;
- Sky Sport 251 alle 14 – finale WTA 500 Strasburgo;
- Sky Sport 252 alle 14 – finale WTA 250 Rabat;