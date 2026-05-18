Non c'è tempo per riposare dopo Roma, il grande tennis prosegue anche questa settimana in diretta su Sky e in streaming su NOW con quattro tornei. In campo maschile si gioca al 500 di Amburgo (con Cobolli campione in carica e Darderi) e al 250 di Ginevra, tra le donne in programma il Wta 500 di Strasburgo e il 250 di Rabat

Tutti i match con Sky Sport Plus ed Extra Match

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello. Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.