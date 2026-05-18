Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Atp Amburgo e Atp Ginevra, dove vedere in tv e streaming

guida tv

Non c'è tempo per riposare dopo Roma, il grande tennis prosegue anche questa settimana in diretta su Sky e in streaming su NOW con quattro tornei. In campo maschile si gioca al 500 di Amburgo (con Cobolli campione in carica e Darderi) e al 250 di Ginevra, tra le donne in programma il Wta 500 di Strasburgo e il 250 di Rabat

TUTTI I RISULTATI LIVE

Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW.  Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta dal 17 al 23 maggio, con gli azzurri in campo a partire da Cobolli (campione in carica) e Darderi sulla terra tedesca di Amburgo. 

In ambito maschile si svolgeranno:

  • ATP 500 Bitpanda Hamburg Open, Amburgo (Germania)
  • ATP 250 Gonet Geneva Open, Ginevra (Svizzera)

In ambito femminile:

  • WTA 500 Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion, Strasburgo (Francia)
  • WTA 250 Grand Prix Son Altesse Royale la Princesse Lalla Maryem, Rabat (Marocco)

Tutti i match con Sky Sport Plus ed Extra Match

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello. Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.    Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.

Gli aggiornamenti su web e social

Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW

Domenica 17 maggio

  • Sky Sport 257   dalle 12.30 il meglio dei 3 tornei

Lunedì 18 maggio

  • Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix  dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Martedì 19 maggio

  • Sky Sport Tennis  dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno   dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix  dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 20 maggio

  • Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Giovedì 21 maggio

  • Sky Sport Tennis  dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno   dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix  dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Venerdì 22 maggio

  • Sky Sport Tennis alle 14 – 1° semifinale ATP 250 Ginevra; alle 15.30 – 1° semifinale ATP 500 Amburgo; alle 17.30 – 2° semifinale ATP 500 Amburgo
  • Sky Sport Mix   alle 14 – 1° semifinale ATP 250 Ginevra; alle 15.30 – 2° semifinale ATP 250 Ginevra
  • Sky Sport 251  alle 14.30 – 1° semifinale WTA 500 Strasburgo; alle 16.30 – 2° semifinale WTA 500 Strasburgo
  • Sky Sport 252 alle 14 – 1° semifinale WTA 250 Rabat; alle 16 – 2° semifinale WTA 250 Rabat

Sabato 23 maggio

  • Sky Sport Tennis  alle 14.30 – finale ATP 500 Amburgo;
  • Sky Sport Mix   alle 15 – finale ATP 250 Ginevra;
  • Sky Sport 251 alle 14 – finale WTA 500 Strasburgo;
  • Sky Sport 252  alle 14 – finale WTA 250 Rabat;

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Mattarella arriva al Foro Italico per la finale

Tennis

Accompagnato dal suo Consigliere per gli affari giuridici Daniele Cabras, il Capo dello Stato è...

SINNER NELLA STORIA: TRIONFO A ROMA!

internazionali

Jannik Sinner nella storia: batte nella finale degli Internazionali BNL d'Italia il norvegese...

Bolelli/Vavassori trionfano nel torneo di doppio!

internazionali

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il torneo di doppio degli Internazionali BNL...

Le news sul meteo al Foro Italico per il 17 maggio

Tennis

Dopo la pioggia che ha condizionato la giornata di venerdì e le semifinali, costringendo gli...

Sinner e il doppio: le finali di oggi su Sky

internazionali

Doppia finale azzurra al Foro Italico: Bolelli/Vavassori alle 14 affrontano Granollers/Zeballos....
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS