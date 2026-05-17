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Il meteo di oggi agli Internazionali, aspettando la finale Sinner-Ruud

Tennis

Dopo la pioggia che ha condizionato la giornata di venerdì e le semifinali, costringendo gli organizzatori a interrompere al terzo set quella tra Sinner e Medvedev (ripresa e conclusa poi sabato), le previsioni meteo oggi su Roma sono buone: si preve una giornata prevalentemente soleggiata con un cieco poco nuvoloso. Il match sarà in diretta alle ore 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

"GLI INTERNAZIONALI DI LJUBO": IL VODCAST

Dopo il venerdì pesantemente condizionato dalla pioggia, le previsioni meteo sono buone per oggi, domenica 17 maggio, il giorno della finalissima degli Internazionali d'Italia tra Sinner e Ruud. Secondo Weather Channel, la giornata a Roma sarà oggi prevalentemente soleggiata, con un cielo poco nuvoloso nelle ore in cui è prevista la finale, prevista alle 17. Venerdì la pioggia aveva costretto gli organizzatori a interrompere la prima semifinale del singolare maschile, tra Darderi e Ruud. E poi, in serata, a fare lo stesso nella seconda tra Sinner e Medvedev: la sfida tra il numero uno del mondo e il russo era stata sospesa per la forte pioggia nel corso del terzo set, ripreso e terminato ieri, sabato pomeriggio.
Le previsioni per domenica

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