Sinner e il doppio: le finali di oggi su Sky

Ultima giornata agli Internazionali d'Italia, da vivere in diretta come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW . Domenica dedicata alla finali maschili (sia in singolare che in doppio) e alla finale di doppio femminile. Occhi puntati sulla coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori . Il duo azzurro, in finale a Roma 63 anni dopo Pietrangeli e Sirola, se la vedrà contro i numeri due del seeding Granollers/Zeballos. In programma alle ore 17, invece, la finale maschile con in campo Jannik Sinner . Il numero 1 al mondo, che punta a riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta, affronterà il norvegese Casper Ruud, contro cui è avanti 4-0 nei precedenti.

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