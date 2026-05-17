Sinner e il doppio: le finali di oggi su Sky

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Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orari

internazionali

Doppia finale azzurra al Foro Italico: Bolelli/Vavassori alle 14 affrontano Granollers/Zeballos. Alle 17, invece, il numero 1 al mondo Jannik Sinner sfida Casper Ruud. Qui il programma della giornata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ultima giornata agli Internazionali d'Italia, da vivere in diretta come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW. Domenica dedicata alla finali maschili (sia in singolare che in doppio) e alla finale di doppio femminile. Occhi puntati sulla coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il duo azzurro, in finale a Roma 63 anni dopo Pietrangeli e Sirola, se la vedrà contro i numeri due del seeding Granollers/Zeballos. In programma alle ore 17, invece, la finale maschile con in campo Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo, che punta a riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta, affronterà il norvegese Casper Ruud, contro cui è avanti 4-0 nei precedenti.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 16: Sky Tennis Show
  • ore 17: SINNER (Ita) vs Ruud (Nor)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 12: Andreeva/Shnaider vs Bucsa/Melichar-Martinez
  • ore 13.45: Sky Tennis Show
  • ore 14: BOLELLI/VAVASSORI vs Granollers/Zeballos
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • ore 16: Sky Tennis Show
  • ore 17: SINNER (Ita) vs Ruud (Nor)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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