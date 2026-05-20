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Atp Amburgo, il programma di oggi: partite e orari

atp amburgo

Ad Amburgo è il giorno degli ottavi di finale: Luciano Darderi se la vedrà contro il tedesco Yannick Hanfmann. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori. Qui il programma della giornata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Ottavi di finale in programma all'Atp 500 di Amburgo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto all'Am Rothenbaum dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi, che viene dal successo in due set (6-3, 7-6) contro l'argentino Burruchaga, tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Yanfmann (numero 55 al mondo). Sarà la quarta sfida tra i due, la terza del 2026 (senza considerare il match di Marrakech che non si giocò per via del forfait del tedesco) con Darderi che è avanti 3-0 nei precedenti. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201, fino alle 19.15)

  • ore 10.30 - Atp Ginevra: Tsitsipas (Gre) vs Tien (Usa)
  • a seguire - Atp Ginevra: Fritz (Usa) vs Popyrin (Aus)
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
  • a seguire - Atp Amburgo: Doumbia/Reboul vs BOLELLI/VAVASSORI
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 10.30: Simulcast Sky Sport Uno
  • a seguire - Atp Amburgo: Humbert (Fra) vs Khachanov
  • a seguire - Atp Amburgo: Davidovich Fokina (Spa) vs De Minaur (Aus)
  • non prime delle 18 - Atp Amburgo: DARDERI (Ita) vs Yanfmann (Ger)
  • a seguire - Atp Ginevra: Butvilas (Ltu) vs Bublik (Kaz)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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