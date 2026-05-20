Ottavi di finale in programma all'Atp 500 di Amburgo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Torna in campo Luciano Darderi , unico azzurro rimasto all'Am Rothenbaum dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi, che viene dal successo in due set (6-3, 7-6) contro l'argentino Burruchaga, tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Yanfmann (numero 55 al mondo). Sarà la quarta sfida tra i due, la terza del 2026 (senza considerare il match di Marrakech che non si giocò per via del forfait del tedesco) con Darderi che è avanti 3-0 nei precedenti . Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Vavassori .

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