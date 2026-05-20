Niente verde per un semaforo che, per prudenza, meglio rimanga rosso: Wimbledon perde Carlos Alcaraz - e con un mese di anticipo. Maledetto, e ancora ballerino, il polso destro, sollecitato e strapazzato da un tennis di potenza devastante e ancora acciaccato, un polso destro che ha fatto crack a Barcellona e che ancora non è tornato al 100%. "La mia riabilitazione procede bene e mi sento molto meglio, ma non sono ancora pronto a competere", ha scritto lo spagnolo su Instagram, annunciando dunque che non ci sarà ai Championships, un torneo che ha già vinto due volte in carriera, nel 2023 e nel 2024. Accessorio, ma rilevante per il ranking, è anche il forfait al Queen's, torneo nel quale Alcaraz difendeva il titolo vinto un anno fa.