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Djokovic, Troicki è il nuovo allenatore: l'annuncio sui social

Tennis

In vista dell'inizio del Roland Garros, Novak Djokovic dà il benvenuto a Viktor Troicki come suo nuovo coach: "Benvenuto amico mio, compagno di squadra e ora allenatore...", ha scritto il serbo sui social

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Viktor Troicki è il nuovo allenatore di Novak Djokovic. Con un post sui social, il serbo - che giocherà il Roland Garros con l'obiettivo di vincere il 25° Slam in carriera - ha annunciato l'arrivo del connazionale ex numero 12 al mondo nel suo team: "Benvenuto amico mio, compagno di squadra e ora allenatore... Viktor Troicki". I due, che hanno già iniziato a lavorare insieme in vista del secondo Slam dell'anno, sono amici da decenni e hanno giocato insieme con la nazionale serba, conquistando anche la Coppa Davis nel 2010.

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