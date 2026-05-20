Viktor Troicki è il nuovo allenatore di Novak Djokovic. Con un post sui social, il serbo - che giocherà il Roland Garros con l'obiettivo di vincere il 25° Slam in carriera - ha annunciato l'arrivo del connazionale ex numero 12 al mondo nel suo team: "Benvenuto amico mio, compagno di squadra e ora allenatore... Viktor Troicki". I due, che hanno già iniziato a lavorare insieme in vista del secondo Slam dell'anno, sono amici da decenni e hanno giocato insieme con la nazionale serba, conquistando anche la Coppa Davis nel 2010.