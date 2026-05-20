Sinner: "Robot? Non è un'offesa. Lavoro così"

Il numero 1 del ranking Atp ha rilasciato un'intervista a 'L'Equipe Magazine': "Essere chiamato robot non lo trovo denigratorio. Cerco di essere sempre il più preciso possibile". Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz: "Sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti". Sulla pressione: "Ho scelta una vita con sacrifici, ma a 24 anni ci vuole anche equilibrio"

Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli Internazionali d'Italia 2026, si prepara a all'esordio al Roland Garros. Il numero 1 del rankinga Atp ha rilasciato un'intervista a 'L'Equipe Magazine', rispondendo a chi lo chiama 'robot': "Non trovo il termine denigratorio. È così che funziono. Cerco sempre di essere il più preciso possibile, di giocare il colpo giusto al momento giusto, e questo richiede di essere in ottima forma fisica e mentale. È così che è, ed è per questo che mi alleno. Per essere il più preparato possibile per i momenti importanti di una partita". Vedi anche Sinner, relax a casa in Alto Adige dopo il trionfo

La lezione del Roland Garros 2025 Sulla sconfitta contro Alcaraz nella finale di Parigi dello scorso anno: "Sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti. Ma cerco sempre di voltare pagina velocemente, anche quando vinco. E così sono riuscito a trionfare a Wimbledon subito dopo. Ho imparato grandi lezioni da quella sconfitta a Parigi. Mi sforzo sempre di migliorare, di credere in me anche quando sono scoraggiato, di rialzarmi quando cado". Vedi anche Ranking Atp, Sinner ipoteca n.1 fino a fine anno

Come si combatte la pressione "Io cerco di vivere nel modo più normale possibile. Non ho nè desiderio nè bisogno di vantarmi. Sono contento di ciò che ho e felice soprattutto di trovarmi in salute. Ho scelto una vita con sacrifici, ma ci vuole anche equilibrio: si hanno 24 anni una sola volta, cerco di godermeli. E io ho trovato un buon equilibrio". Approfondimento La consapevolezza di Sinner verso il Roland Garros

Il caso Clostebol "I mesi che hanno preceduto la mia sospensione sono stati difficili, non potevo parlarne con nessuno. In campo sembravo molto triste, e lo ero: non mi sentivo libero. Ma credo che nulla accada per caso. E sono convinto che tutto questo mi abbia reso una persona più forte. Ho capito chi erano i miei veri amici e anche questo mi ha aiutato". Vedi anche Sinner, niente Halle prima di Wimbledon