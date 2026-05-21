Darderi-De Minaur ai quarti: il programma su Sky

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Atp Amburgo, il programma di oggi: partite e orari

atp amburgo

Luciano Darderi affronta il numero tre del tabellone Alex De Minaur per un posto in semifinale all'Atp 500 di Amburgo. In campo anche il doppio Bolelli/Vavassori. Qui il programma della giornata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Giovedì di quarti di finale tra Amburgo e Ginevra da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In Germania torna subito in campo Luciano Darderi. L'azzurro, ai quarti di finale all'Am Rothenbaum per il terzo anno consecutivo, affronterà per la prima volta in carriera Alex De Minaur, numero tre del seeding e reduce dalla vittoria in tre set contro lo spagnolo Davidovich Fokina. Possibile doppio impegno per Bolelli e Vavassori che dovranno prima recuperare la sfida, sospesa ieri per pioggia, contro Reboul/Doumbia (che sono avanti 5-2 nel primo set) per poi, in caso di successo, affrontare ai quarti il duo francese Arribage/Olivetti.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201, fino alle 20.45)

  • ore 10.30: Simulcast Sky Sport Tennis
  • ore 12 - Atp Amburgo: Doumbia/Redboul vs BOLELLI/VAVASSORI
  • a seguire - Atp Amburgo: Paul (Usa) vs Altmaier (Ger)
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 10.30 - Wta Stoccarda: Bouzkova (Cze)vs Li (Usa)
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Uno
  • a seguire - Atp Ginevra: Popyrin (Aus) vs Ruud (Nor)
  • non prima delle 18 - Atp Amburgo: DARDERI (Ita) vs De Minaur (Aus)
  • a seguire - Atp Ginevra: Rinderknech (Fra) vs Bublik (Kaz)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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