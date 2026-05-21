Darderi-De Minaur ai quarti: il programma su Sky

Giovedì di quarti di finale tra Amburgo e Ginevra da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In Germania torna subito in campo Luciano Darderi . L'azzurro, ai quarti di finale all'Am Rothenbaum per il terzo anno consecutivo, affronterà per la prima volta in carriera Alex De Minaur , numero tre del seeding e reduce dalla vittoria in tre set contro lo spagnolo Davidovich Fokina. Possibile doppio impegno per Bolelli e Vavassori che dovranno prima recuperare la sfida, sospesa ieri per pioggia, contro Reboul/Doumbia (che sono avanti 5-2 nel primo set) per poi, in caso di successo, affrontare ai quarti il duo francese Arribage/Olivetti.

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