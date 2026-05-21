Jannik Sinner debutterà al Roland Garros contro la wild card francese Tabur. Per il numero 1 al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Darderi e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Qui i possibili avversari di Jannik a Parigi
- Clement TABUR (nessun precedente)
- Juan Manuel CERUNDOLO (precedenti 1-0 per Jannik)
- Jacob FEARNLEY (nessun precedente)
- Corentin MOUTET (precedenti 2-0 per Jannik)
- Martin LANDALUCE (nessun precedente)
- Vit KOPRIVA (precedenti 1-0 per Jannik)
- Luciano DARDERI (precedenti 1-0 per Jannik)
- Arthur RINDERKNECH (precedenti 3-1 per Jannik)
- Matteo BERRETTINI (precedenti 2-0 per Jannik)
- Ben SHELTON (precedenti 9-1 per Jannik)
- Alexander BUBLIK (precedenti 6-2 per Jannik)
- Frances TIAFOE (precedenti 5-1 per Jannik)
- Matteo ARNALDI (nessun precedente)
- Felix AUGER-ALIASSIME (precedenti 5-2 per Jannik)
- Daniil MEDVEDEV (precedenti 10-7 per Jannik)
- Flavio COBOLLI (precedenti 1-0 per Jannik)
- Valentin VACHEROT (nessun precedente)
- Alexander ZVEREV (precedenti 10-4 per Jannik)
- Novak DJOKOVIC (precedenti 6-5 per Jannik)
- Taylor FRITZ (precedenti 4-1 per Jannik)
- Alex DE MINAUR (precedenti 13-0 per Jannik)