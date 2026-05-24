Tutta la magia irripetibile di Gael Monfils raccontata da Elina Svitolina

La carriera di Gael Monfils non si spiega con i numeri. Si spiega con l’energia, con il rapporto unico col pubblico, con la capacità di trasformare il tennis in spettacolo e in emozione collettiva. E con una storia personale e familiare che, insieme a Elina Svitolina, ha raccontato un modo diverso di stare dentro uno sport spesso spietato. Anche - e soprattutto - per questo sua moglie lo definisce 'un mago'