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l'intervista

Pellegrino: "Ho molta più fiducia in me stesso, dopo Roma sono un giocatore nuovo"

Dalila Setti

Dopo l'exploit di Roma, a 29 ha capito di poter competere anche contro i migliori del circuito. Come fatto vedere al primo turno del Roland Garros contro il suo grande amico Cobolli. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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