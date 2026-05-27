Secondo turno più sofferto del previsto al Roland Garros per Novak Djokovic. Primo uomo a giocare 120 partite in un singolo Slam (il precedente record era di Roger Federer con 119 match a Wimbledon), Nole accede al 3° turno dopo 3 ore e 45 minuti di battaglia con Valentin Royer, n. 74 Atp, battuto con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Una partita dall'andamento anomalo per Djokovic, in totale controllo nei primi due set. Poi, però, il calo nel terzo set, durato un'ora e 19 minuti e vinto da Royer al tiebreak, dopo aver annullato un match point al serbo. L'ex n. 1 al mondo è stato bravo a ripartire nel quarto set, deciso dal break nel quarto gioco. Djokovic diventa così il quarto giocatore nell'Era Open a raggiungere il terzo turno al Roland Garros dopo aver compiuto 39 anni: prima di lui c'erano riusciti solo Pancho Gonzales (40 anni nel 1968), Istvan Gulyas (39 anni nel 1971) e Roger Federer (39 anni nel 2021). Vittoria in quattro set anche per Rafa Jodar che ha avuto la meglio sull'australiano Duckworth, n. 82 Atp, con lo score di 6-1, 6-7, 6-4, 7-5 in 3 ore e 24 minuti.

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