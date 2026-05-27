Roland Garros, i risultati di oggi: Djokovic e Jodar al 3° turnoroland garros
Vittoria più sofferta del previsto per Djokovic che impiega 3 ore e 45 minuti per battere il francese Royer, n. 74 Atp. Successo in quattro set anche per Rafa Jodar. Nel femminile la sorpresa è il ko della n. 2 al mondo Elena Rybakina, battuta in rimonta dall'ucraina Starodubtseva
Secondo turno più sofferto del previsto al Roland Garros per Novak Djokovic. Primo uomo a giocare 120 partite in un singolo Slam (il precedente record era di Roger Federer con 119 match a Wimbledon), Nole accede al 3° turno dopo 3 ore e 45 minuti di battaglia con Valentin Royer, n. 74 Atp, battuto con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Una partita dall'andamento anomalo per Djokovic, in totale controllo nei primi due set. Poi, però, il calo nel terzo set, durato un'ora e 19 minuti e vinto da Royer al tiebreak, dopo aver annullato un match point al serbo. L'ex n. 1 al mondo è stato bravo a ripartire nel quarto set, deciso dal break nel quarto gioco. Djokovic diventa così il quarto giocatore nell'Era Open a raggiungere il terzo turno al Roland Garros dopo aver compiuto 39 anni: prima di lui c'erano riusciti solo Pancho Gonzales (40 anni nel 1968), Istvan Gulyas (39 anni nel 1971) e Roger Federer (39 anni nel 2021). Vittoria in quattro set anche per Rafa Jodar che ha avuto la meglio sull'australiano Duckworth, n. 82 Atp, con lo score di 6-1, 6-7, 6-4, 7-5 in 3 ore e 24 minuti.
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Nel torneo femminile la sorpresa di giornata è l'uscita di scena della n. 2 al mondo Elena Rybakina, sconfitta in rimonta dall'ucraina Yulia Starodubtseva, n. 55 Wta, con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-6 in 2 ore e 30 minuti. Una partita da dimenticare per Rybakina che ha commesso 71 errori gratuiti, più di due terzi dei punti conquistati dall'avversaria, alla prima vittoria in carriera con una top 10. Nessuna difficoltà, invece, per Iga Swiatek ed Elena Rybakina che in due set hanno superato rispettivamente la ceca Bejlek e la spagnola Quevedo.
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UOMINI
- Djokovic (Srb) - Royer (Fra) 6-3, 6-2, 6-7, 6-3
- Zverev (Ger) - Machac (Cze)
- Jodar (Esp) - Duckworth (Aus) 6-1, 6-7, 6-4, 7-5
- Fonseca (Bra) - Prizmic (Cro)
- Ruud (Nor) - Medjedovic (Srb)
DONNE
- Rybakina (Kaz) -Starodubtseva (Ukr) 6-3, 1-6, 6-7
- Swiatek (Pol) - Bejlek (Cze) 6-2, 6-3
- Svitolina (Ukr) - Quevedo (Esp) 6-0, 6-4