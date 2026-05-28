Jannik Sinner come sta? Condizioni, news e intervista in diretta LIVE
Jannik Sinner è stato eliminato a sorpresa dal Roland Garros, battuto nel 2° turno da Juan Manuel Cerundolo (numero 56 del Ranking Atp) 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Un match che sembrava a senso unico per Sinner fino al terzo set, quando ha accusato un malore che ha cambiato tutto. Di seguito le ultime news da Parigi sulle sue condizioni, in attesa delle parole di Jannik e del suo team
A Parigi fin qui non si sono applicate le Heat Rules
Al Roland Garros le heat rules non si applicano ancora perché i parametri scientifici dell'indice WBGT non hanno ancora superato la soglia critica oggettiva, nonostante l'aria sia caldissima e gli atleti stiano soffrendo molto. La Federazione Francese di Tennis (FFT) monitora costantemente la situazione attraverso due sensori specifici posizionati sul Court Philippe Chatrier e sul Court 14
La striscia di vittoria di Sinner si ferma a 30
Dalla sconfitta a Doha con Mensik questi i match vinti da Sinner prima del ko di oggi:
- Indian Wells (6)
- Miami (6)
- Monte-Carlo (5)
- Madrid (6)
- Roma (6)
- Parigi (1)
A Parigi si interrompe il dominio di Sincaraz negli Slam
Dopo 9 slam vinti tra Alcaraz e Sinner, a Parigi quest'anno ci sarà un nuovo campione Slam. L'ultimo Slam vinto da un tennista diverso da Sinner o Alcaraz sono stati gli Us Open 2023 (trionfo di Djokovic).
"Il caldo elimina Sinner": la reazione dei siti nel mondo
"Terremoto: Sinner eliminato", scrive l'Equipe in apertura del proprio sito dopo la partita persa dall'altoatesino contro Juan Manuel Cerundolo. Un "colpo di scena", per Le Monde. "Notizia bomba: il caldo elimina Sinner", dicono sicuri invece As e Marca in Spagna. "Sinner appassisce al caldo del Roland Garros" è la forma più immaginifica usata dal New York Times. "Sinner messo al tappeto da Cerundolo dopo aver ceduto al caldo torrido", scrive infine il Guardian, mentre la Bbc ricorda che la sconfitta del numero uno del mondo interrompe la striscia di 30 vittorie consecutive
Allarme caldo: gli altri episodi successi in quest’edizione
Quello di Sinner non è il primo caso in questo Roland Garros 2026. A Parigi c’è un caldo record e afa asfissiante, con temperature percepite ben oltre i 30°C che stanno provocando numerosi malori e ritiri tra atleti e staff.
- Gabriel Diallo: il tennista canadese è stato costretto al ritiro a causa di un violento colpo di calore.
- Casper Ruud: ha vissuto momenti di sofferenza contro Safiullin a causa di forti cali di pressione e problemi allo stomaco, costringendo i medici a intervenire ripetutamente.
- Jakub Mensik: è crollato a terra stremato per via di violentissimi crampi alla coscia, esasperati dalle quattro ore e mezza di gioco sotto il sole cocente.
- Staff e raccattapalle: diverse raccattapalle hanno accusato svenimenti e malori improvvisi a causa del sole battente.
Cerundolo: "E' dura per Jannik, sono stato fortunato"
"Non riuscivo a vincere tre game in un set. Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik. Non so cosa sia successo, spero possa recuperare rapidamente". Queste le prime parole di Juan Manuel Cerundolo dopo la vittoria con Jannik Sinner al Roland Garros.
Ranking Atp: Sinner fuori a Parigi ma guadagna su Alcaraz
Uscendo al 2° turno Jannik Sinner saluta Parigi perdendo 1250 punti nel suo ranking (1300 scartati dalla finale del 2025 e 50 conquistati per aver passato un turno), ma guadagnando su Alcaraz che ora è staccato di 3540 punti (+ 750 punti rispetto al pre Parigi)
Sinner fuori al 2° turno del Roland Garros: come cambia il ranking AtpVai al contenuto
Un colpo di calore?
In attesa di raccogliere le sue impressioni attraverso Dalila Setti, nostra inviata a Parigi, da quanto visto in campo è molto probabile che si sia trattato di un colpo di calore, dovuto alle condizioni meteo pribitive (a Parigi la temperatura era superiore ai 30°C, circa 10° in più delle medie stagionali
La ricostruzione di cosa è successo
Sul punteggio di 2 set a 0 e 5-4 per l'azzurro, 0-40 per l'argentino con Sinner al servizio, il numero 1 del mondo ha richiesto l'intervento del fisioterapista per un malessere legato al caldo. L'altoatesino, dopo essersi fatto misurare la pressione negli spogliatoi, è rientrato in campo ma senza energie e Cerundolo ha prima vinto i game che gli rimanevano per chiudere il terzo set 7-5 e poi ha dominato 6-1 sia il quarto che il quinto con Sinner praticamente immobile in campo.