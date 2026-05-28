Sul punteggio di 2 set a 0 e 5-4 per l'azzurro, 0-40 per l'argentino con Sinner al servizio, il numero 1 del mondo ha richiesto l'intervento del fisioterapista per un malessere legato al caldo. L'altoatesino, dopo essersi fatto misurare la pressione negli spogliatoi, è rientrato in campo ma senza energie e Cerundolo ha prima vinto i game che gli rimanevano per chiudere il terzo set 7-5 e poi ha dominato 6-1 sia il quarto che il quinto con Sinner praticamente immobile in campo.