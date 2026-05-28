I precedenti

Sarà la seconda sfida tra i due, con Sinner che è avanti 1-0 nei precedenti. Per la precisione, Sinner e Juan Manuel Cerundolo si sono affrontanti nel 2023 al primo turno di Wimbledon, dove Jannik trionfò con il punteggio 6-2, 6-2, 6-2 in meno di un'ora e mezza di gioco.

2023 - Wimbledon (R128): Sinner b. JM Cerundolo 6-2, 6-2, 6-2