Sinner-Cerundolo al Roland Garros, a che ora si gioca la partitaroland garros
Jannik Sinner apre il programma sul Philippe-Chatrier. Nel match valido per il secondo turno del Roland Garros, il numero 1 al mondo affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo alle ore 12
Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros. Il numero 1 al mondo, reduce dal successo al debutto contro la wild card locale Tabur, affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking Atp. Appuntamento alle ore 12 sul Philippe-Chatrier: su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale del match.
I precedenti
Sarà la seconda sfida tra i due, con Sinner che è avanti 1-0 nei precedenti. Per la precisione, Sinner e Juan Manuel Cerundolo si sono affrontanti nel 2023 al primo turno di Wimbledon, dove Jannik trionfò con il punteggio 6-2, 6-2, 6-2 in meno di un'ora e mezza di gioco.
- 2023 - Wimbledon (R128): Sinner b. JM Cerundolo 6-2, 6-2, 6-2