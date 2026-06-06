Cobolli-Zverev, le chiavi tattiche della finale del Roland Garros

La prima finale di uno Slam a Parigi arriva per Cobolli a 24 anni. Dopo un lavoro pianificato e strutturato nei minimi particolari. Un'evoluzione tecnica in grado di innalzare il rendimento su tutte le superfici. Una formazione tecnica che ha incrementato la potenza del servizio aggiungendo più torsione dorsale e spinta degli arti inferiori. La postura della risposta è diventata meno conservativa e più aggressiva. Così come la gestione del punto ora è più verticale, aumentando l'iniziativa per andarsi a prendere i punti importanti anche con il gioco di volo. Una metamorfosi che lo reso negli ultimi 12 mesi un giocatore completo in ogni settore del campo. Arrivando per la prima volta nei quarti sull'erba di Wimbledon, fino alla definitiva esplosione a fine anno, giocando da n.1 dell'Italia nelle Finals di Davis a Bologna. Dove senza Sinner e Musetti, insieme a Berrettini ci ha permesso di diventare campioni del mondo per il terzo anno di fila. Interpretando un tennis aggressivo, riempito dal temperamento di un guerriero. Condizioni capaci di esaltarlo sulla terra battuta, dove aggiunge qualità per variare il palleggio e sostenere le maratone tre su cinque con una rapidità di gambe eccezionale.

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