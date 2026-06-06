Il papà di Cobolli a Sky Sport in vista della finale del figlio contro Zverev al Roland Garros: "Contro Zverev la parte tattica è molto importante. Prepareremo la sfida seguendo la solita routine". E sull'ingresso in top 10 di Flavio: "Dentro ha qualcosa di speciale. Si merita la classifica che ha ottenuto"

Stefano Cobolli , papà e coach di Flavio, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della finale del Roland Garros che vedrà suo figlio affrontare questa domenica alle 15 Alexander Zverev : "La prepareremo come abbiamo fatto dal primo turno con Pellegrino. Stessa routine e stesso modo di lavorare . Tatticamente la prepareremo in un bel modo. Con Zverev la parte tattica è molto importante : domenica mattina faremo una riunione in cui dirò quello che io in primis ho pensato e poi quello che ha pensato anche lui. Flavio va ascoltato tanto, anche in questi pre-match sta iniziando a tirare fuori delle cose interessanti".

"Pensavo in una crescita graduale. Flavio ha qualcosa di speciale"

A prescindere da come andrà la finale, Cobolli è sicuro di entrare in top 10 a partire da lunedì: "Come ho già detto tante volte, non credevo arrivasse così in fretta. Io pensavo in una crescita graduale, non così vertiginosa come in quest'ultimo anno. Sicuramente è stato bravo lui, evidentemente dentro ha qualcosa di speciale. Credo che si meriti la classifica che ha ottenuto". E su come Stefano ha vissuto le due settimane a Parigi: "Le ho vissute in modo estremamente sereno fino a venerdì. Prima della semifinale (poi non giocata per via del ritiro di Arnaldi, ndr) c'era un'atmosfera diversa. Ma credo che sia normale perché la prima volta in semifinale senza dubbio pesa. Bisogna fare esperienza: la prossima volta, se ci arriverà, saremo ancora più pronti".