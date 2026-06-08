Totti e Locatelli, vittoria a Istanbul all'EA7 World Legends Padel Tour

La leggenda della Roma e l'ex Milan e Bologna hanno vinto la tappa turca del circuito di padel riservato alle leggende del calcio, battendo Llorente e Candela e qualificandosi per le finals di Dubai. Presenti anche Mertens, Oddo e De Boer. Prossima tappa a Roma l'11 e il 12 settembre TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Re di Roma, ma anche di Istanbul. Francesco Totti, in coppia con Tomas Locatelli, è il vincitore dell’Istanbul Open, quarta tappa di EA7 World Legends Padel Tour 2026, circuito di padel riservato alle Legends del calcio il cui presidente è Alessandro Moggi. Il loro successo è stato consacrato dalla vittoria in finale contro due Campioni del Mondo: Fernando Llorente (Sudafrica 2010) e Vincent Candela (Francia 1998): 9-7 il risultato finale al Rixos Tersane, davanti a centinaia di tifosi e circondati da un entusiasmo quasi difficile da contenere.

Totti e Locatelli qualificati per le Finals di Dubai Con il successo in Turchia, Totti e Locatelli si sono qualificati per le Finals in programma il prossimo novembre a Dubai, evento per cui avevano già staccato il lasciapassare Vincent Candela e Ivan Rakitic (vincitori a Milano), Luca Toni e Luca Ceccarelli (vincitori a New York), Darrent Bent e Dwight Gayle (vincitori a Londra). "Mi sono divertito e ho pure vinto, non avrei potuto chiedere di meglio – le parole di Francesco Totti – e, pensando al risultato finale, devo dire grazie al mio compagno Locatelli. Giocare al suo fianco non solo è bello, ma è anche una certezza, siccome su questi campi aveva già trionfato l’anno scorso".

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Debutto per Mertens, presenti Oddo e De Boer Per la prima volta ha partecipato ad una tappa di EA7 World Legends Padel Tour anche il belga Dries Mertens, accolto con tutti gli onori del caso dai tifosi turchi presenti: nel 2025 ha infatti chiuso la carriera con la maglia del Galatasaray, club con cui ha vinto 3 campionati turchi, 1 Supercoppa di Turchia e 1 Coppa di Turchia. Ha giocato in coppia con Atiba Hutchinson, recordman di presenze con la maglia del Canada (105) e, per dieci anni, bandiera del Besiktas. Fra gli altri, hanno partecipato alla tappa di Istanbul il Campione del Mondo 2006 Massimo Oddo, gli olandesi Marteen Stekelenburg e Frank De Boer, i portoghesi Hugo Leal (ex Benfica, Psg, Atletico Madrid, Porto) e Fernando Meira e il mito turco Mehmet Topal. La prossima tappa di EA7 World Legends Padel Tour si disputerà in Italia, a Roma, l'11 e il 12 settembre.