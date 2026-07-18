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Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta del 18 luglio

Tennis

Luciano Darderi va a caccia di un posto in finale all'Atp 250 di Bastad. L'italoargentino affronterà il paraguaiano Daniel Vallejo, n. 71 al mondo, reduce dal successo in due set su Stefano Travaglia. È il giorno della finale, invece, a Umago tra Merida e Dzumhur. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Caccia alla terza finale stagionale per Luciano Darderi. L'italoargentino sarà impegnato oggi nelle semifinali dell'Atp 250 di Bastad, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, contro il paraguaiano Daniel Vallejo, n. 71 al mondo, reduce dal successo nei quarti su Stefano Travaglia. Sarà un confronto inedito, con l'italoargentino che può centrare la 20esima vittoria stagionale sulla terra rossa. Nell'altra semifinale, invece, si sfideranno Andrey Rublev e Alejandro Tabilo. È anche il giorno della finale all'Atp 250 di Umago che vedrà opposti lo spagnolo Daniel Merida e il bosniaco Damir Dzumhur.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11 - Simulcast Sky Sport Max
  • ore 13 - Atp Bastad: Vallejo (Par) vs DARDERI (Ita)
  • non prima delle 14.30 - Atp Bastad: Rublev vs Tabilo (Chi)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport 253
  • non prima delle 19 - Atp Umago: Merida (Esp) vs Dzumhur (Bih)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 11 - Atp Gstaad: Collignon (Bel) vs J. Cerundolo (Arg)
  • non prima delle 13.30 - Atp Gstaad: Shevchenko (Kaz) vs Tsitsipas (Gre)

SKY SPORT 251

  • ore 18.30 - Wta Atene: Sakkari (Gre) vs Korneeva
  • a seguire - Wta Atene: Tauson (Den) vs Krejcikova (Cze)

SKY SPORT 253

  • ore 16 - Wta Iasi: Sherif (Egy) vs Olynykova (Ukr)
  • a seguire - Wta Iasi: Badosa (Esp) vs Zidansek (Slo)

 

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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