Caccia alla terza finale stagionale per Luciano Darderi . L'italoargentino sarà impegnato oggi nelle semifinali dell'Atp 250 di Bastad , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , contro il paraguaiano Daniel Vallejo , n. 71 al mondo, reduce dal successo nei quarti su Stefano Travaglia. Sarà un confronto inedito, con l'italoargentino che può centrare la 20esima vittoria stagionale sulla terra rossa. Nell'altra semifinale, invece, si sfideranno Andrey Rublev e Alejandro Tabilo . È anche il giorno della finale all'Atp 250 di Umago che vedrà opposti lo spagnolo Daniel Merida e il bosniaco Damir Dzumhur.

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