Tennis oggi, il programma dei tornei ATP e WTA del 9 giugnoguida tv
Altra grande giornata di tennis con quattro tornei sull'erba da seguire sui nostri canali. Al Queen's è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mboko. A Stoccarda c'è il ritorno in campo dopo cinque mesi di assenza dell'australiano Nick Kyrgios. Si gioca anche al Libema Open e al Wta Queen's. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Secondo giorno di tornei sull'erba, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede quattro tornei tra maschile e femminile: il combined (Atp e Wta) di 's-Hertogenbosch, l'Atp 250 di Stoccarda e il Wta 500 del Queen's. E proprio a Londra c'è il ritorno in campo a 44 anni di Serena Williams, impegnata in doppio insieme alla canadese Mboko contro la forte coppia formata da Melichar/Routliffe. In Germania fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista al Championships, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben tre anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Corentin Moutet.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) fino alle 18
- DIALLO (Can) - MANNARINO (Fra)
- a seguire: simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- non prima delle 12: SAFIULLIN - MP. PERRICARD (Fra)
- a seguire: STRUFF (Ger) - GALARNEAU (Can)
- non prima delle 13: ALTMAIER (Ger) - TIAFOE (Usa)
- non prima delle 17: KYRGIOS (Aus) - MOUTET (Fra)
- non prima delle 18.30: MBOKO/S.WILLIAMS - MELICHAR-M./ROUTLIFFE
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.