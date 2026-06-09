Secondo giorno di tornei sull'erba, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede quattro tornei tra maschile e femminile: il combined (Atp e Wta) di 's-Hertogenbosch , l'Atp 250 di Stoccarda e il Wta 500 del Queen's . E proprio a Londra c'è il ritorno in campo a 44 anni di Serena Williams , impegnata in doppio insieme alla canadese Mboko contro la forte coppia formata da Melichar/Routliffe. In Germania fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios , già finalista al Championships, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben tre anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Corentin Moutet .

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