Musetti-Arnaldi al via: il tabellone di Washington

Dopo lo stop da maggio che l'ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, Lorenzo Musetti torna in campo sul cemento americano all'Atp 500 del Mubadala DC Open. Il numero 4 del seeding se la vedrà subito nel derby con Matteo Arnaldi, possibile incrocio ai quarti con Fils o Jodar. De Minaur debutta contro Tsitsipas, mentre Shelton sfiderà Quinn. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 27 luglio al 2 agosto

Sarà un derby italiano a battezzare il ritorno in campo di Lorenzo Musetti. Dopo lo stop da maggio per l’infortunio al retto femorale della coscia sinistra, che lo ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, il 24enne carrarino riparte dal cemento americano all’Atp Washington in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Numero 4 del seeding, Musetti affronterà al 1° turno l'altro italiano in tabellone: ecco Matteo Arnaldi sul suo cammino, avversario battuto nei tre precedenti nel circuito maggiore. Più avanti Lorenzo potrebbe vedersela ai quarti contro uno tra Fils e Jodar, in semifinale invece il potenziale rivale potrebbe essere uno tra Tiafoe e Shelton. Tra le sfide di primo turno attenzione a De Minaur (testa di serie numero 1) contro Tsitsipas, ma anche Fritz (n.3 del torneo) contro Bergs. In tabellone anche Jack Draper e Kei Nishikori, entrambi al via grazie a una wild card.