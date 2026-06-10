Il lombardo batte Yannick Hanfmann per 7-5, 6-7, 6-2 e conquista i quarti di finale dell'Atp 250 di Stoccarda. Affronterà uno tra lo spagnolo Landaluce e l'americano Fritz. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Mattia Bellucci è ai quarti di finale dell'Atp 250 di Stoccarda . Il lombardo ha battuto il tedesco Yannik Hanfmann , numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Hanfmann nel terzo set. Per l'azzurro si tratta del 2° quarto di finale in stagione, il 1° a livello Atp su ebra: sfiderà il vincente del match tra Landaluce e Fritz .

La cronaca del match

Il primo set è stato molto equilibrato. Bellucci ha annullato ben sei palle break (due nel primo game e quattro nel nono) affidandosi al servizio nei momenti più delicati. Salito 6-5, il lombardo ha strappato la battuta a Hanfmann proprio nel game che gli ha consegnato il set, sfruttando l'errore con il dritto del tedesco: 7-5 il punteggio in 55 minuti. Nel secondo set non ci sono state palle break fino al decimo gioco, quando Bellucci ha avuto due match point a disposizione in risposta, entrambi annullati da Hanfmann. Inevitabile il tiebreak, in cui il tedesco sotto 4-3 ha vinto quattro punti consecutivi e conquistato il parziale per 7-4. Si è giocato poco, invece, nel set decisivo, caratterizzato da un problema alla schiena per Hanfmann: doppio break di vantaggio dell'azzurro che ha chiuso il match sul 6-2.