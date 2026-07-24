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Sinner salta il Masters 1000 di Montreal: assente anche Djokovic

atp montreal

Ora è ufficiale: Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. Out anche Nole Djokovic

DARDERI-FARIA LIVE

Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il n. 1 al mondo si è ritirato dall'Open canadese e con lui anche Nole Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. Per Jannik - reduce dal trionfo di Wimbledon - sfugge, dunque, la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 in questo 2026 dopo essersi già aggiudicato Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. A questo punto Auger-Aliassime diventa n. 2 del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev.

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