Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il n. 1 al mondo si è ritirato dall'Open canadese e con lui anche Nole Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. Per Jannik - reduce dal trionfo di Wimbledon - sfugge, dunque, la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 in questo 2026 dopo essersi già aggiudicato Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. A questo punto Auger-Aliassime diventa n. 2 del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev.