A Stoccarda in campo Kyrgios, Fritz e il numero 1 del seeding Ben Shelton. A 's-Hertogenbosch ci sono Auger-Aliassime e Medvedev. Nel doppio del Wta 500 del Queen's, da capire le condizioni di Mboko per il possibile ritorno in campo in coppia con Serena Williams. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quarto giorno di tornei sull'erba, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In attesa del ritorno in campo di Mattia Bellucci (in programma venerdì 12 giugno), all'Atp 250 di Stoccarda si chiudono gli ottavi di finale con Kyrgios protagonista oltre a Fritz-Landaluce e Shelton (testa di serie numero 1). Al 250 di 's-Hertogenbosch, invece, fanno il loro debutto Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev. In programma anche il ritorno in campo di Serena Williams nel doppio del Wta 500 del Queen's, salvo il possibile forfait della compagna Mboko, che si è ritirata per infortunio in singolare nella giornata di mercoledì 10 giugno.
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Mboko, caduta e ritiro: a rischio il doppio con S. Williams
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) fino alle 20
- ore 11 - Atp Stoccarda: Hijikata (Aus) vs Tiafoe (Usa)
- a seguire - Atp Stoccarda: Shimabukuro (Jpn) vs Kyrgios (Aus)
- non prima delle 15 - Atp Stoccarda: Landaluce (Spa) vs Fritz (Usa)
- non prima delle 17 - Atp Stoccarda: Shelton (Usa) vs Giron (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11: Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire - Atp 's-Hertogenbosch: Auger-Aliassime (Can) vs Fucsovics (Hun)
- a seguire - Atp 's-Hertogenbosch: Medvedev vs Boogaard (Ned)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Mix
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11: Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Wta Queen's: Cristian (Rom) vs Boulter (Gbr)
- non prima delle 18.30 - Wta Queen's: Fernandez/Siegemund vs Mboko/S. Williams
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.