A Stoccarda in campo Kyrgios, Fritz e il numero 1 del seeding Ben Shelton. A 's-Hertogenbosch ci sono Auger-Aliassime e Medvedev. Nel doppio del Wta 500 del Queen's, da capire le condizioni di Mboko per il possibile ritorno in campo in coppia con Serena Williams. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Quarto giorno di tornei sull'erba, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In attesa del ritorno in campo di Mattia Bellucci (in programma venerdì 12 giugno), all'Atp 250 di Stoccarda si chiudono gli ottavi di finale con Kyrgios protagonista oltre a Fritz-Landaluce e Shelton (testa di serie numero 1). Al 250 di 's-Hertogenbosch, invece, fanno il loro debutto Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev . In programma anche il ritorno in campo di Serena Williams nel doppio del Wta 500 del Queen's, salvo il possibile forfait della compagna Mboko , che si è ritirata per infortunio in singolare nella giornata di mercoledì 10 giugno.

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