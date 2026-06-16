Carlos Alcaraz è fermo da oltre due mesi a causa di un infortunio al polso destro rimediato durante l'Atp 500 di Barcellona. La sua assenza si protrarrà almeno per un altro mese, costrigendo il campione spagnolo a saltare l'appuntamento con l'erba di Wimbledon. Secondo quanto riportato dal giornalista di 'RNE'Javier de Diego,

questa sarà una settimana decisivsa per pianificare il ritorno in campo. Alcaraz infatti svolgerà esami medici approfonditi a Barcellona con il dottor Cotorro, analizzando le condizioni del polso e definendo i passi successivi per tornare a competere nel circuito Atp. Da quanto trapela, se la diagnosi sarà positiva il numero 2 del mondo potrà tornare ad allenarsi con maggiore regolarità con l'obiettivo di tornare sui campi in cemento americani, anche per difendere i titoli conquistati a Cincinnati e agli Us Open lo scorso anno. Il suo ritorno potrebbe avvenire al Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. Anche se non è da escludere che Alcaraz possa anticipare di una settimana, iscrivendosi all'Atp 500 di Washington oppure all'Atp 250 di Los Cabos (entrambi i tornei cominceranno il 27 luglio).