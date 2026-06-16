Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Infortunio Alcaraz, controllo medico in settimana e condizioni. Le ultime news

Tennis

Lo spagnolo - lontano dai campi da due mesi per l'infortunio al polso e che salterà anche Wimbledon - nelle prossime ore svolgerà nuovi esami medici a Barcellona per pianificare il ritorno nel circuito Atp. Un ritorno che potrebbe avvenire al Masters 1000 di Montreal (dal 2 agosto), oppure la settimana precedente a Washington o a Los Cabos

Carlos Alcaraz è fermo da oltre due mesi a causa di un infortunio al polso destro rimediato durante l'Atp 500 di Barcellona. La sua assenza si protrarrà almeno per un altro mese, costrigendo il campione spagnolo a saltare l'appuntamento con l'erba di Wimbledon. Secondo quanto riportato dal giornalista di 'RNE'Javier de Diego, 

questa sarà una settimana decisivsa per pianificare il ritorno in campo. Alcaraz infatti svolgerà esami medici approfonditi a Barcellona con il dottor Cotorro, analizzando le condizioni del polso e definendo i passi successivi per tornare a competere nel circuito Atp. Da quanto trapela, se la diagnosi sarà positiva il numero 2 del mondo potrà tornare ad allenarsi con maggiore regolarità con l'obiettivo di tornare sui campi in cemento americani, anche per difendere i titoli conquistati a Cincinnati e agli Us Open lo scorso anno. Il suo ritorno potrebbe avvenire al Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. Anche se non è da escludere che Alcaraz possa anticipare di una settimana, iscrivendosi all'Atp 500 di Washington oppure all'Atp 250 di Los Cabos (entrambi i tornei cominceranno il 27 luglio).

Calendario dei Prossimi Masters 1000 (2026)

  • Canadian Open (Montréal): 2 - 12 agosto
  • Cincinnati Masters: 13 - 23 agosto
  • Shanghai Masters: Ottobre
  • Rolex Paris Masters (Parigi-Bercy): 2 - 8 novembre

Senza dimenticare gli US Open in programma dal 30 agosto al 13 settembre

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Atp Halle: Zverev vince al debutto, ok Medvedev

Tennis

Fatica più del previsto, ma Alexander Zverev vince all'esordio ad Halle contro il ceco Kopriva in...

Kyrgios si ritira da Halle: Sonego lucky loser

Tennis

Dopo il rientro a Stoccarda, Nick Kyrgios si ritira dal tabellone di Halle a poche ore dal...

Atp Halle, Bellucci batte Bublik: è al 2° turno

Tennis

Mattia Bellucci piega in due set il campione in carica Bublik (7-6, 6-1) e conquista l'accesso al...

Wimbledon, wild-card: non c'è Berrettini (per ora)

Tennis

Non c'è Matteo Berrettini tra le prime wild-card assegnate per il prossimo Wimbledon. Nel...

In campo Bellucci e Zverev: il programma di oggi

atp halle

Day-2 ad Halle con il debutto di Mattia Bellucci e Sascha Zverev. Il lombardo aprirà il programma...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS