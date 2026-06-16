Il torneo di Halle perde un protagonista a poche ore dall'esordio sia nel tabellone singolare che in quello di doppio. Nick Kyrgios ha accusato un problema al ginocchio destro nel corso dell'allenamento di lunedì 15 giugno e oggi ha deciso di ritirarsi. Al suo posto ci sarà Lorenzo Sonego ad affrontare l'americano Ben Shelton al primo turno. L'azzurro, che era stato sconfitto nelle qualificazioni da Basilashvili, viene ripescato come lucky loser e si misurerà contro il numero 5 al mondo. Sfuma invece la possibilità di vedere la coppia Kyrgios-Bellucci: il ritiro dell'australiano impedisce all'azzurro di proseguire la sua avventura tedesca anche nel torneo di doppio. I due avrebbero dovuto affrontare gli americani Quinn e Tien. Bellucci potrà riposare in vista del match contro Collignon nel secondo turno del singolare. Al loro posto il brasiliano Fonseca e il tedesco Altmaier.