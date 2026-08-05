Atp Montreal, i risultati di oggi: Zverev e Fritz eliminati al 2° turno, avanti Sheltonatp montreal
Incredibile a Montreal, dove viene eliminato al debutto la testa di serie numero 1 Sascha Zverev, battuto in tre set dall'olandese Griekspoor. Avanti il campione in carica Shelton, mentre esce di scena Fritz che viene sconfitto a sorpresa da Tirante. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Giornata di colpi di scena a Montreal, dove viene subito eliminata la prima testa di serie Sascha Zverev. Il tedesco viene battuto in rimonta in tre set dall'olandese Tallon Griekspoor, giustiziere di Sonego al 1° turno, dopo una lotta di oltre due ore e mezza. Con il ritiro di Auger-Aliassime, il Masters canadese perde in poche ore le prime due teste di serie del seeding. Avanti il campione in carica Shelton, che supera nel derby a stelle e strisce il connazionale Brooksby, mentre esce di scena a sorpresa Taylor Fritz: la settima testa di serie del seeding, reduce dal trionfo di lunedì a Washington, viene battuto in due set dall'argentino Tirante. Nessun problema per Ruud, che lascia solo tre game a Cerundolo.
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Atp Montreal, i principali risultati del 2° turno
- (22) Fonseca vs (Q) Tsitsipas 7-6, 7-5
- (5) Shelton vs Brooksby 6-3, 7-5
- Griekspoor vs (1) Zverev 7-6, 6-2, 6-4
- (12) Tien vs (WC) Monfils
- (9) Ruud vs Cerundolo 6-1, 6-2
- Tirante vs (7) Fritz 7-5, 6-3
- (4) Medvedev vs van de Zandschulp
- (20) Jodar vs Moutet 4-6, 6-1, 6-3