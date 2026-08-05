Felix Auger-Aliassime si è ritirato dal Masters di Montreal, come annunciato mercoledì dal torneo sui social media. Il canadese numero 4 del ranking ATP e seconda testa di serie del seeding, era pronto a fare la sua prima apparizione dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon. Il venticinquenne non potrà competere nella sua città natale, Montreal, a causa di un infortunio alla schiena. "Ho iniziato a sentire dolore lunedì. È stato piuttosto improvviso - ha detto Auger-Aliassime in una conferenza stampa -. Mi sono allenato qui per due settimane e ho avuto zero problemi. Quindi, a volte succede. Mi è già capitato in passato, è solo che il tempismo è duro, il fatto che sia successo proprio qu . Sono stato fortunato a ricevere un giorno extra per prepararmi. Pensavo che le cose sarebbero migliorate giorno dopo giorno, ma oggi ho provato a scendere in campo. Ho provato a fare riscaldamento e in pratica non riuscivo proprio a servire. Era impossibile per me anche solo pensare di competere".