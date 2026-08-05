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Auger-Aliassime, ritiro all'Atp Montreal per un problema fisico alla schiena

il forfait

Il Masters di Montreal perde la sua stella più attesa, padrone di casa e testa di serie n.2: Felix Auger-Aliassime è stato infatti costretto a ritirarsi a poche ore dal debutto contro il francese Titouan Droguet a causa di un problema fisico alla schiena che si è procurato in allenamento. Al suo posto entra il lucky loser Jaime Faria. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Felix Auger-Aliassime si è ritirato dal Masters di Montreal, come annunciato mercoledì dal torneo sui social media. Il canadese numero 4 del ranking ATP e seconda testa di serie del seeding, era pronto a fare la sua prima apparizione dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon. Il venticinquenne non potrà competere nella sua città natale, Montreal, a causa di un infortunio alla schiena. "Ho iniziato a sentire dolore lunedì. È stato piuttosto improvviso - ha detto Auger-Aliassime in una conferenza stampa -. Mi sono allenato qui per due settimane e ho avuto zero problemi. Quindi, a volte succede. Mi è già capitato in passato, è solo che il tempismo è duro, il fatto che sia successo proprio qu . Sono stato fortunato a ricevere un giorno extra per prepararmi. Pensavo che le cose sarebbero migliorate giorno dopo giorno, ma oggi ho provato a scendere in campo. Ho provato a fare riscaldamento e in pratica non riuscivo proprio a servire. Era impossibile per me anche solo pensare di competere".

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