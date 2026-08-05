Atp Montreal, il programma di oggi: partite e orari

Sarà un mercoledì di tennis azzurro, da vivere tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si entra nel vivo con gli incontri di 2° turno. Lorenzo Musetti debutta a Montreal affrontando in apertura di giornata sul Rogers Court il qualificato colombiano Nicolas Mejia , n.131 del mondo: tra i due non ci sono precedenti. Chiude invece il programma sul Court 2 Matteo Arnaldi : la 30^ testa di serie sfida l'ungherese Fabian Marozsan (55 del mondo). Debutto anche per il n.1 del seeding, il tedesco Zverev che affronta Griekspoor e per la n.2 Felix Auger-Aliassime .

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