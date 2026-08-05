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Atp Montreal, il programma di oggi: partite e orari

atp montreal

Si entra nel vivo a Montreal con i match di 2° turno: Lorenzo Musetti in campo contro il qualificato colombiano Mejia, mentre Matteo Arnaldi sfida l'ungherese Marozsan. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

I RISULTATI

Sarà un mercoledì di tennis azzurro, da vivere tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si entra nel vivo con gli incontri di 2° turno. Lorenzo Musetti debutta a Montreal affrontando in apertura di giornata sul Rogers Court il qualificato colombiano Nicolas Mejia, n.131 del mondo: tra i due non ci sono precedenti. Chiude invece il programma sul Court 2 Matteo Arnaldi: la 30^ testa di serie sfida l'ungherese Fabian Marozsan (55 del mondo). Debutto anche per il n.1 del seeding, il tedesco Zverev che affronta Griekspoor e per la n.2 Felix Auger-Aliassime

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

  • Sky Sport Tennis   diretta dalle 17
  • Sky Sport Arena  diretta dalle 17
  • Sky Sport Uno  diretta dalle 17 alle 18.30 e dalle 21

Le partite di oggi degli italiani

  • Musetti-Mejia - ore 17 sul Rogers Court, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • Arnaldi-Marozsan - non prima delle 21.30 sul Court 2 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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