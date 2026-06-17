Musetti salta Wimbledon: entra Berrettini

Lorenzo Musetti non giocherà Wimbledon 2026. Fermo dal post Roma per un infortunio al retto femorale, l'azzurro - che aveva già rinunciato al Roland Garros - ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social: "Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma - scrive Musetti - La riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante — ci vediamo presto". Musetti difendeva soltanto 10 punti a Wimbledon, complice l'eliminazione lo scorso anno al primo turno. L'appuntamento per il rientro in campo, dunque, è rinviato al cemento nordamericano. Il 2 agosto scatterà il Masters 1000 di Montreal, poi il Masters 1000 di Cincinnati (dal 13 agosto) e gli US Open (dal 31 agosto).

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