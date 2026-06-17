Musetti salta Wimbledon: entra Berrettini

Dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti salterà anche Wimbledon, al via il prossimo 29 giugno (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). L'annuncio è arrivato su Instagram: "Decisione difficile, ma giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%". Al suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli alternate
Lorenzo Musetti non giocherà Wimbledon 2026. Fermo dal post Roma per un infortunio al retto femorale, l'azzurro - che aveva già rinunciato al Roland Garros - ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social: "Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma - scrive Musetti - La riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante — ci vediamo presto". Musetti difendeva soltanto 10 punti a Wimbledon, complice l'eliminazione lo scorso anno al primo turno. L'appuntamento per il rientro in campo, dunque, è rinviato al cemento nordamericano. Il 2 agosto scatterà il Masters 1000 di Montreal, poi il Masters 1000 di Cincinnati (dal 13 agosto) e gli US Open (dal 31 agosto).
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Berrettini in tabellone al posto di Musetti
Visto il forfait di Musetti, Matteo Berrettini entra direttamente nel tabellone principale. Il romano, inizialmente escluso dalle wild card assegnate dagli organizzatori (che ne hanno ancora due a disposizione), era il primo tra gli alternate e conquista così l'accesso al main draw per classifica. Finalista a Wimbledon nel 2021, Berrettini prenderà parte ai Championships per la settima volta in carriera. Sull'erba londinese vanta un bilancio di 14 vittorie e 6 sconfitte.