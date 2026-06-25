All'Atp 250 di Maiorca il numero 1 del seeding Luciano Darderi se la vede contro il portoghese Borges. In programma i quarti di finale anche a Eastbourne (combined Atp/Wta 250) e a Bad Homburg (Wta 500). Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Continuano i tornei che anticipato l'inizio di Wimbledon, da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. Nella giornata di giovedì l'attenzione sarà tutta su Luciano Darderi. L'azzurro torna in campo all'Atp 250 di Maiorca dove, da numero 1 del seeding, se la vedrà contro Nuno Borges, numero 53 al mondo, che ha sconfitto Mannarino al primo turno e Struff agli ottavi di finale. Sarà la seconda sfida a livello Atp tra i due, che si sono affrontati nel 2025 ad Auckland, dove a vincere fu il portoghese in tre set (5-7, 6-3, 7-5).
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) fino alle 17
- ore 11 - Atp Maiorca: Quinn (Usa) vs Kopriva (Cze)
- a seguire - Atp Maiorca: DARDERI (Ita) vs Borges (Por)
- non prima delle 14.30 - Atp Maiorca: Kecmanovic (Srb) vs Maroszan (Hun)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11: Simulcast Sky Sport Uno
- non prima delle 13 - Wta Bad Homburg: Osaka (Jpn) vs Alexandrova
- non prima delle 15.30 - Atp Eastbourne: Draper (Gbr) vs Diallo (Can)
- non prima delle 17.30 - Atp Maiorca: Dimitrov (Bul) vs Davidovich Fokina (Spa)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 12 - Qualificazioni Wimbledon: Tavert (Gbr) vs Sakellaridis
- a seguire - Qualificazioni Wimbledon: Timofeeva vs Watson (Gbr)
Tutti i partiti su Sky Sport Plus ed Extra Plus
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