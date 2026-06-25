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Atp Maiorca, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

All'Atp 250 di Maiorca il numero 1 del seeding Luciano Darderi se la vede contro il portoghese Borges. In programma i quarti di finale anche a Eastbourne (combined Atp/Wta 250) e a Bad Homburg (Wta 500). Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Continuano i tornei che anticipato l'inizio di Wimbledon, da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. Nella giornata di giovedì l'attenzione sarà tutta su Luciano Darderi. L'azzurro torna in campo all'Atp 250 di Maiorca dove, da numero 1 del seeding, se la vedrà contro Nuno Borges, numero 53 al mondo, che ha sconfitto Mannarino al primo turno e Struff agli ottavi di finale. Sarà la seconda sfida a livello Atp tra i due, che si sono affrontati nel 2025 ad Auckland, dove a vincere fu il portoghese in tre set (5-7, 6-3, 7-5).

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201) fino alle 17

  • ore 11 - Atp Maiorca: Quinn (Usa) vs Kopriva (Cze)
  • a seguire - Atp Maiorca: DARDERI (Ita) vs Borges (Por)
  • non prima delle 14.30 - Atp Maiorca: Kecmanovic (Srb) vs Maroszan (Hun)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11: Simulcast Sky Sport Uno
  • non prima delle 13 - Wta Bad Homburg: Osaka (Jpn) vs Alexandrova
  • non prima delle 15.30 - Atp Eastbourne: Draper (Gbr) vs Diallo (Can)
  • non prima delle 17.30 - Atp Maiorca: Dimitrov (Bul) vs Davidovich Fokina (Spa)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 12 - Qualificazioni Wimbledon: Tavert (Gbr) vs Sakellaridis
  • a seguire - Qualificazioni Wimbledon: Timofeeva vs Watson (Gbr)

Tutti i partiti su Sky Sport Plus ed Extra Plus 

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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