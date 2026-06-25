Continuano i tornei che anticipato l'inizio di Wimbledon, da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW . Nella giornata di giovedì l'attenzione sarà tutta su Luciano Darderi . L'azzurro torna in campo all'Atp 250 di Maiorca dove, da numero 1 del seeding, se la vedrà contro Nuno Borges , numero 53 al mondo, che ha sconfitto Mannarino al primo turno e Struff agli ottavi di finale. Sarà la seconda sfida a livello Atp tra i due, che si sono affrontati nel 2025 ad Auckland, dove a vincere fu il portoghese in tre set (5-7, 6-3, 7-5).

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