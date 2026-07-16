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Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta del 16 luglio

Tennis

Altra giornata di grande tennis, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Umago obiettivo semifinale per Matteo Arnaldi, opposto al bosniaco Dzimhur. Cerca l'impresa Andrea Pellegrino, impegnato a Bastad contro Andrey Rublev, al debutto nel torneo e testa di serie n. 1

RISULTATI LIVE

La settimana tennistica continua in questo giovedì 16 luglio, con due italiani in campo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il n. 1 del seeding, Andrey Rublev, che vinse il Nordea Open nel 2023 in finale contro Casper Ruud (7-6, 6-0). Ad Umago, invece, sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Damir Dzumhur: c'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il ligure in due set.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Ore 10.30 - Simulcast SS Mix
  • A seguire - Atp 250 Bastad: Rublev vs PELLEGRINO (Ita)
  • Ore 16 - Atp Umago: Merida (Esp) vs Van Assche o Droguet
  • Non prima delle 18 - Atp Umago: ARNALDI (Ita) vs Dzumhur (Bih)
  • Non prima delle 21 - Atp Umago: Prizmic o Molcan vs Davidovich Fokina (Esp)

SKY SPORT MIX (211)

  • Ore 10.30 - Atp Gstaad: Cerundolo (Arg) vs Kecmanovic (Srb)
  • Non prima delle 12 - Atp Gstaad: Faria (Por) vs Ruud (Nor)
  • A seguire - Simulcast Sky Sport Tennis

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