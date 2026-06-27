Tramite una storia Instagram, Musetti ha salutato l'allenatore spagnolo José Perlas: "Ho deciso di concludere la mia collaborazione con il mio tennis coach José Perlas. È stata un'esperienza importante che porterò con me. Ora mi concentrerò sulle prossime sfide, con grande motivazione e fiducia nel lavoro che ci aspetta"

Novità nello staff di Lorenzo Musetti. Con una storia su Instagram il carrarino ha annunciato la fine della collaborazione con José Perlas, l'allenatore spagnolo che era entrato nel team dell'azzurro lo scorso dicembre. "Ci tengo a comunicarvi che ho deciso di concludere la mia collaborazione con il mio tennis coach José Perlas - ha scritto Musetti - ma nonostante le nostre strade si dividano voglio ringraziarlo di cuore per il lavoro svolto insieme, per la dedizione e per il supporto ricevuto in questi mesi. È stata un'esperienza importante che porterò con me. Gli auguro il meglio per il futuro e lo ringrazio ancora per tutto. Ora mi concentrerò sulle prossime sfide, con grande motivazione e fiducia nel lavoro che ci aspetta". Con Musetti, che è fermo dal post Roma per un infortunio al retto femorale e che salterà anche Wimbledon, ci sarà sempre Simone Tartarini, suo storico allenatore.