È ufficiale: Mattia Bellucci non giocherà Wimbledon per un problema al ginocchio accusato in allenamento. L'azzurro avrebbe dovuto sfidare l'americano Svajda. Il torneo è in diretta dal 29 giugno al 12 luglio su Sky Sport e in streaming su NOW

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