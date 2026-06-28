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Bellucci si ritira da Wimbledon: infortunio al ginocchio in allenamento

Tennis

È ufficiale: Mattia Bellucci non giocherà Wimbledon per un problema al ginocchio accusato in allenamento. L'azzurro avrebbe dovuto sfidare l'americano Svajda. Il torneo è in diretta dal 29 giugno al 12 luglio su Sky Sport e in streaming su NOW

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Niente Wimbledon per Mattia Bellucci. A due giorni dalla sfida contro l'americano Svajda, il tennista azzurro, numero 65 del mondo, si è ritirato per via di un infortunio al ginocchio durante un allenamento. Con questo forfait, diventano dunque nove i tennisti italiani che giocheranno ai Championships, da seguire in diretta dal 29 giugno al 12 luglio su Sky Sport e in streaming su NOW.

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