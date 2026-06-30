Debutto a Wimbledon per Matteo Berrettini. Il finalista ai Championships del 2021 affronta lo svizzero Stan Wawrinka, al suo ultimo Slam inglese della carriera. Il match, in programma sul Campo 1 dopo Boisson-Rybakina, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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