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Berrettini-Wawrinka a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita

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Debutto a Wimbledon per Matteo Berrettini. Il finalista ai Championships del 2021 affronta lo svizzero Stan Wawrinka, al suo ultimo Slam inglese della carriera. Il match, in programma sul Campo 1 dopo Boisson-Rybakina, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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Berrettini: "A Wimbledon grazie al mio coraggio"

Nonostante l'amarezza per il ritiro durante il quarto di finale a Parigi, il tennista romano si dice "orgoglioso del torneo disputato" e "molto felice" di essere a Wimbledon: "È un posto speciale per mille motivi". Al di là di come andranno i risultati, Berrettini sa di essere "sulla strada giusta" e non vede l'ora di scendere in campo

Berrettini: 'A Wimbledon per raccogliere i frutti del coraggio che ho avuto'

Berrettini: 'A Wimbledon per raccogliere i frutti del coraggio che ho avuto'

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Stan Wawrinka, 41 anni, ha ricevuto una wild card ed è alla sua ultima partecipazione allo Slam londinese, in quanto si ritirerà a fine anno.

Sarà il ritorno in campo di Matteo Berrettini dopo il ritiro al Roland Garros nei quarti di finale contro Matteo Arnaldi. L'azzurro non ha giocato tornei in avvicinamento sull'erba

Il match, in programma sul Campo 1 dopo Rybakina-Boisson, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.

È il giorno del debutto di Matteo Berrettini a Wimbledon. Il tennista azzurro se la vede contro Stan Wawrinka.

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