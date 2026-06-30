Berrettini-Wawrinka a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita
Debutto a Wimbledon per Matteo Berrettini. Il finalista ai Championships del 2021 affronta lo svizzero Stan Wawrinka, al suo ultimo Slam inglese della carriera. Il match, in programma sul Campo 1 dopo Boisson-Rybakina, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Berrettini: "A Wimbledon grazie al mio coraggio"
Nonostante l'amarezza per il ritiro durante il quarto di finale a Parigi, il tennista romano si dice "orgoglioso del torneo disputato" e "molto felice" di essere a Wimbledon: "È un posto speciale per mille motivi". Al di là di come andranno i risultati, Berrettini sa di essere "sulla strada giusta" e non vede l'ora di scendere in campo
Berrettini: 'A Wimbledon per raccogliere i frutti del coraggio che ho avuto'Vai al contenuto
Stan Wawrinka, 41 anni, ha ricevuto una wild card ed è alla sua ultima partecipazione allo Slam londinese, in quanto si ritirerà a fine anno.
Sarà il ritorno in campo di Matteo Berrettini dopo il ritiro al Roland Garros nei quarti di finale contro Matteo Arnaldi. L'azzurro non ha giocato tornei in avvicinamento sull'erba
È il giorno del debutto di Matteo Berrettini a Wimbledon. Il tennista azzurro se la vede contro Stan Wawrinka.