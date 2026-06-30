Zverev fatica in un primo turno insidioso contro il belga Blockx, ma vince in quattro set. Bene anche Fritz e De Minaur, mentre escono di scena sia Shelton che Cerundolo. Tra le donne avanzano Swiatek e Rybakina, out Svitolina. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW LIVE: BERRETTINI - COBOLLI - SONEGO - S. WILLIAMS - TUTTI I RISULTATI

Faticoso, ma vincente. È l'esordio a Wimbledon di Sascha Zverev che ha avuto la meglio su Alexander Blockx con il punteggio di 6-4, 6-7, 7-6, 7-6 in tre ore di gioco. Una partita con tante insidie, ma ben superata dal campione del Roland Garros che ha chiuso in crescendo con un tiebreak dominato per 7-0 nel quarto set. Alla 39esima vittoria nel 2026, il n. 2 del seeding affronterà al 2° turno il francese Royer. Leggi anche Berrettini-Wawrinka LIVE: Matteo perde il 1° set

Shelton ko contro Virtanen, eliminato anche Cerundolo Sconfitta clamorosa per Ben Shelton al 1° turno di Wimbledon, arrivata al tie-break del 5° set e dopo 4 ore e 24 minuti di gioco contro il finlandese Otto Virtanen (6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6), n. 140 nel ranking. Inizia in discesa, invece, il torneo per Fritz che, dopo il ritiro anticipato di Draper per un problema al braccio sinistro, supera in tre set (6-3, 6-4, 6-3) il suo sostituto, il serbo Lajovic. Chiusura in tre set (7-6, 6-1, 6-0) anche per De Minaur, al debutto contro Burruchaga, mentre Francisco Cerundolo viene eliminato subito dallo spagnolo Munar col punteggio di 6-1, 6-4, 6-3. Chiusura dopo quasi quattro ore, infine, per Sasha Bublik contro l'australiano Thanasi Kokkinakis: 4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-4 lo score in 3 ore e 41 minuti. Leggi anche Sonego-Etcheverry LIVE. Arnaldi ko con Halys

Swiatek e Rybakina vincono in tre set, fuori Svitolina Tra le donne vince in tre set la campionessa in carica Iga Swiatek. La polacca ha superato la statunitense Taylor Townsend, n. 79 al mondo, con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-3 in due ore di gioco. Sono serviti tre set anche a Elena Rybakina. La n. 2 Wta, campionessa a Church Road nel 2022, ha faticato più del previsto con Lois Boisson, battuta con lo score di 6-4, 1-6, 6-3. La sorpresa del giorno, invece, è l'eliminazione di Elina Svitolina. La n. 8 del seeding è stata battuta in due set dalla connazionale Snigur. Leggi anche S. Williams-Joint LIVE su Sky Sport Tennis