Jannik Sinner inizierà la sua avventura a Wimbledon, dove difende il titolo dello scorso anno, contro Miomir Kecmanovic. Per il numero 1 al mondo un possibile derby con Darderi agli ottavi, un quarto con Medvedev e semifinale con Djokovic. Qui i possibili avversari di Jannik ai Championships. Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Miomir KECMANOVIC (precedenti 4-0 per Jannik)
- Match in programma lunedì 29 giugno alle ore 14.30 su Sky Sport e in streaming su NOW
- Nuno BORGES (precedenti 1-0 per Jannik)
- Tristan BOYER (nessun precedente)
- Ignacio BUSE (nessun precedente)
- Jenson BROOKSBY (precedenti 1-0 per Jannik)
- Emilio NAVA (nessun precedente)
- Luciano DARDERI (precedenti 1-0 per Jannik)
- Rafael JODAR (precedenti 1-0 per Jannik)
- Ethan QUINN (nessun precedente)
- Daniil MEDVEDEV (precedenti 10-7 per Jannik)
- Tommy PAUL (precedenti 4-1 per Jannik)
- Casper RUUD (precedenti 5-0 per Jannik)
- Novak DJOKOVIC (precedenti 6-5 per Jannik)
- Felix AUGER-ALIASSIME (precedenti 5-2 per Jannik)
- Andrey RUBLEV (precedenti 8-3 per Jannik)
- Alexander ZVEREV (precedenti 10-4 per Jannik)
- Taylor FRITZ (precedenti 4-1 per Jannik)
- Ben SHELTON (precedenti 9-1 per Jannik)