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Sinner a Wimbledon 2026: tabellone e avversari

Tennis fotogallery
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Jannik Sinner inizierà la sua avventura a Wimbledon, dove difende il titolo dello scorso anno, contro Miomir Kecmanovic. Per il numero 1 al mondo un possibile derby con Darderi agli ottavi, un quarto con Medvedev e semifinale con Djokovic. Qui i possibili avversari di Jannik ai Championships. Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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