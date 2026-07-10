La novità più evidente, però, è stata un'altra: per la prima volta Sinner ha lavorato con due sparring partner contemporaneamente dall'altra parte della rete. Una scelta pensata per ricreare traiettorie e angoli dal centro del campo, simulando il piano tattico con cui provare a spostare Djokovic da fondo negli scambi. Un allenamento che ha lasciato intravedere un approccio offensivo, con attenzione al servizio – fondamentale contro il miglior ribattitore del circuito – ma anche alla risposta. La seduta, durata poco meno di un'ora e mezza, si è svolta nelle ore più calde della giornata più torrida dell'edizione di Wimbledon, con temperature che hanno toccato i 34 gradi. Nel corso dell'allenamento Sinner si è fermato più volte per idratarsi e confrontarsi con i suoi allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill