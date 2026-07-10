Sinner, oggi a Wimbledon la semifinale contro Djokovic: le news in diretta
A Wimbledon è il giorno delle semifinali maschili. Riflettori puntati sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Aprirà il programma Zverev-Fery alle 14.30. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Segui in questo liveblog tutto l'avvicinamento live
Sinner-Djokovic, come arrivano gli sfidanti alla semifinale
Nel servizio l'avvicinamento di Sinner e Djokovic alla sfida di oggi: ecco come arrivano alla semifinale
Sinner elogia Djokovic: "Mi sembrava irraggiungibile, fortunati sia ancora qui"
In semifinale del torneo più prestigioso si sfideranno di nuovo. Intanto, il numero 1 al mondo ripercorre il suo rapporto con Djokovic, ricordando il loro primo incontro a Monte-Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo 'irraggiungibile'. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento "surreale" della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25° Slam
Sinner elogia l'idolo Djokovic a Wimbledon: 'Fortunati sia ancora qui'Vai al contenuto
Wimbledon, Muchova in finale contro Noskova
La finale femminile di Wimbledon 2026 sarà il derby ceco tra Karolina Muchova, che ha sconfitto in tre set (6-2, 1-6, 7-6) l'americana Coco Gauff, e Linda Noskova, che ha superato per 6-4, 6-4 l'ucraina Marta Kostyuk
Becker a Wimbledon: "Io e Sinner simili, siamo due 'poker face'"
In cosa sono simili Boris Becker e Jannik Sinner? Risponde il tedesco, tre volte campione a Wimbledon e talent d'eccezione per Sky Sport: "Dall'esterno siamo simili, perché entrambi siamo dei 'poker face', abbiamo un viso illeggibile che non trasmette emozioni. Questo anche per non dare un vantaggio all'avversario e al suo staff tecnico"
Becker: 'Io e Sinner simili, siamo due 'poker face''Vai al contenuto
Sinner-Djokovic, una finale anticipata: le news da Wimbledon
Le ultime notizie da Wimbledon con la nostra inviata Dalila Setti in attesa del match tra Sinner e Djokovic
L'allenamento di Djokovic
Mentre Jannik si allenava sul Campo 3, poco distante Novak Djokovic era impegnato sul Campo 1. Dopo aver osservato un giorno di riposo mercoledì, all'indomani della maratona di 5 ore e 15 minuti contro Felix Auger-Aliassime, il serbo è tornato in campo per una sessione di allenamento di circa un'ora. Al suo fianco c'era un partner davvero speciale: il figlio, che ha seguito da vicino l'allenamento di papà Nole, racchetta alla mano
Cosa è cambiato rispetto agli altri allenamenti
La novità più evidente, però, è stata un'altra: per la prima volta Sinner ha lavorato con due sparring partner contemporaneamente dall'altra parte della rete. Una scelta pensata per ricreare traiettorie e angoli dal centro del campo, simulando il piano tattico con cui provare a spostare Djokovic da fondo negli scambi. Un allenamento che ha lasciato intravedere un approccio offensivo, con attenzione al servizio – fondamentale contro il miglior ribattitore del circuito – ma anche alla risposta. La seduta, durata poco meno di un'ora e mezza, si è svolta nelle ore più calde della giornata più torrida dell'edizione di Wimbledon, con temperature che hanno toccato i 34 gradi. Nel corso dell'allenamento Sinner si è fermato più volte per idratarsi e confrontarsi con i suoi allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill
L'allenamento di Sinner verso la semifinale
Due sparring contemporaneamente in campo e tanta intensità. Così Jannik Sinner ha rifinito la preparazione in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic, in programma venerdì pomeriggio (secondo match dalle 14.30, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). A differenza dei giorni precedenti, il n. 1 del mondo non si è allenato sul consueto Campo 2 di Aorangi Park, ma sul Campo 3, mentre Djokovic era impegnato sul vicino Campo 1
L'appuntamento di oggi
Jannik Sinner e Novak Djokovic si ritrovano in semifinale a Wimbledon un anno dopo l'ultima volta. Sarà il secondo confronto stagionale dopo la semifinale in Australia, vinta da Nole. Appuntamento oggi pomeriggio, secondo match dalle 14.30 sul Centrale, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
I precedenti tra i due tennisti
- 2021 - Monte-Carlo (R32): Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2
- 2022 - Wimbledon (QF): Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2
- 2023 - Wimbledon (SF): Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6
- 2023 - ATP Finals (RR): Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7, 7-6
- 2023 - ATP Finals (F): Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3
- 2023 - Davis Cup (SF): Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5
- 2024 - Australian Open (SF): Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3
- 2024 - Shanghai (F): Sinner b. Djokovic 7-6, 6-3
- 2025 - Roland Garros (SF): Sinner b. Djokovic 6-4, 7-5, 7-6
- 2025 - Wimbledon (SF): Sinner b. Djokovic 6-3, 6-3, 6-4
- 2026 - Australian Open (SF): Djokovic b. Sinner 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4
Quanto sono rimasti finora in campo i semifinalisti di Wimbledon
- Zverev 12h 54' (2)
- Sinner 13h 16' (2)
- Fery 16h 26' (6)
- Djokovic 16h 32' (5)
*tra parentesi i set persi. Nole ha giocato tre ore e 15' circa in più di Sinner. Come se avesse giocato una partita in più a 39 anni
La rifinitura di Sinner
Jannik Sinner svolgerà la rifinitura dalle 13.35 alle 14.20 circa sul campo n.16
Sinner-Djokovic, tutti i precedenti tra i due tennisti
Jannik Sinner ritrova Novak Djokovic sul suo cammino per la 12esima volta in carriera. La semifinale di Wimbledon (venerdì in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo a Church Road, remake della semifinale dello scorso anno. Jannik è avanti 6-5 nei precedenti, ma ha perso l'ultimo confronto in Australia. Di seguito tutti i confronti
Sinner-Djokovic, sarà l'atto XII: i precedentiVai al contenuto
Il programma di oggi su Sky Sport e in streaming su NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 14 - Sky Tennis Show
- ore 14.30 - Fery (Gbr) vs Zverev (Ger)
- a seguire - SINNER (Ita) vs Djokovic (Srb)
- a seguire - Sky Tennis Show
WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251
- ore 14 - Aoiama/Liang vs DabrowsiStefani
- a seguire - Fernandez vs Hewett
- a seguire - Gup/Mladenovic vs X.Jiang/Y. Xu
Quando inizia il programma
Il programma inizierà alle ore 14.30 con la semifinale della parte bassa del tabellone, tra Alexander Zverev e Arthur Fery. Il tedesco può centrare prima finale Slam a Wimbledon e tornare n. 2 al mondo; il britannico, invece, vuole continuare il suo cammino da favola
Il momento di Jannik e Nole
E' il 12° confronto tra l'azzurro e il serbo che si ritroveranno di fronte in semifinale ai Championships per il secondo anno consecutivo. Sinner arriva dalla vittoria in tre set contro Struff, mentre Nole è reduce dalla maratona di 5 ore e 15 minuti con Auger-Aliassime