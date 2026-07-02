Il vodcast settimanale di Sky Sport in cui Franco Bragagna approfondisce gli argomenti in trend, le storie e i protagonisti di questa incredibile estate di sport. Il tema della puntata sono “le attese”. Quella che c’era per il ritorno di Sinner sull’erba di Wimbledon; quella per rivedere un giapponese sul gradino più alto di un podio MotoGP; quella per Jacobs e Curtis, che arrivano in formissima agli Europei di atletica e nuoto che vivremo fra qualche giorno LIVE su Sky