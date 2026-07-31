Venerdì di tennis a tinte azzurre da non perdere e da seguire tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Due gli italiani in campo nel '500' di Washington: nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti , che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello Atp tra i due. Nel femminile, invece, tocca a Elisabetta Cocciaretto . La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in tre set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Tra l'azzurra e la giapponese c'è un solo precedente, che risale al '1000' di Miami nel 2024, in cui a vincere fu Osaka per 6-3, 6-4.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.