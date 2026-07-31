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Atp Montreal, il tabellone: Berrettini debutta con Navone. Derby ai quarti con Musetti?

Canadian Open

E' stato effettuato il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Montreal. Berrettini apre con Navone, per Sonego c'è Griekspoor (e un possibile 2° turno con Zverev). Possibile derby tra Matteo e Musetti ai quarti, per Cobolli l'insidia numero uno è il canadese Auger-Aliassime. Il torneo di Montreal è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 al 13 agosto

RISULTATI LIVE

Effettuato il sorteggio del Masters di Montreal (2-13 agosto, diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), primo dei due 1000 americani sul cemento che porteranno direttamente agli US Open, ultimo Slam del 2026. Sono sette gli azzurri al via, con le teste di serie Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi che cominceranno direttamente al 2° turno. L'uomo più atteso tra gli italiani al debutto è senza dubbio Matteo Berrettini, che esordirà contro l'argentino Mariano Navone, 44 del mondo, con cui ha vinto entrambi i precedenti giocati. Sfida Italia-Argentina anche tra Bellucci e Baez, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà con l'olandese Tallon Griekspoor. Per il torinese possibile secondo turno con la testa di serie n.1 Sascha Zverev. Musetti e Berrettini possibile derby nei quarti, per Cobolli (testa di serie n.6) possibile incrocio con il padrone di casa Felix Auger-Aliassime.

Atp Montreal, il primo turno degli italiani

  • [6] COBOLLI (Ita) bye (al 2° turno con Hanfmann/qualificato)
  • [12] MUSETTI (Ita) bye (al 2° turno con Landaluce/qualificato)
  • [20] DARDERI (Ita) bye (al 2° turno con Diallo/qualificato)
  • [31] ARNALDI (Ita) bye (al 2° turno con Marozsan/qualificato)
  • BERRETTINI (Ita) vs Mariano Navone (Arg)
  • BELLUCCI (Ita) vs Sebastian Baez (Arg)
  • SONEGO (Ita) vs Tallon Griekspoor (Ola)

I potenziali quarti di finale

  • [1] Zverev (Ger) vs [7]  Fritz (Usa)
  • [4] Medvedev vs [5] Shelton (Usa)
  • [8] Lehecka (Cec) vs [3] De Minaur (Aus)
  • [6] Cobolli vs [2] Auger-Aliassime (Can)

Atp Montreal, il tabellone completo

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