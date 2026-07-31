Jannik Sinner giocherà il torneo Atp 500 di Pechino per il quarto anno di fila. Lo ha annunciato lo stesso giocatore con un breve video postato dai social del torneo. "Vincere due volte questo torneo nel 2023 e nel 2025 è stato fantastico e mi ha legato a questo torneo, sono momenti indimenticabili per me e per il mio team - ha detto Sinner -. Sono molto contento di tornare quest'anno, in un'edizione speciale per il torneo che compie 20 anni, davvero un grande traguardo. Proverò a fare del mio meglio con l'obiettivo di fare un altro grande torneo". Jannik ha vinto l'edizione del 2023 battendo in finale Daniil Medvedev, perdendo poi l'anno seguente proprio in finale contro Alcaraz. Lo scorso anno ha conquistato il secondo successo con il netto successo nell'ultima partita contro Tien. L'Atp 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre, sarà in diretta su Sky e NOW.

Approfondimento Sinner, il video dell'allenamento in vista di Cincinnati