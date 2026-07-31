Sinner annuncia la partecipazione al China Open 2026: "Farò del mio meglio"l'annuncio
Dopo gli US Open, Jannik Sinner si trasferirà in Asia per disputare il China Open per il quarto anno consecutivo, torneo Atp 500 di Pechino di cui il n.1 è campione in carica. "Sono molto legato a questo torneo, darà il mio meglio per riuscire a fare un altro grande anno", ha detto l'azzurro in un video sui social
Jannik Sinner giocherà il torneo Atp 500 di Pechino per il quarto anno di fila. Lo ha annunciato lo stesso giocatore con un breve video postato dai social del torneo. "Vincere due volte questo torneo nel 2023 e nel 2025 è stato fantastico e mi ha legato a questo torneo, sono momenti indimenticabili per me e per il mio team - ha detto Sinner -. Sono molto contento di tornare quest'anno, in un'edizione speciale per il torneo che compie 20 anni, davvero un grande traguardo. Proverò a fare del mio meglio con l'obiettivo di fare un altro grande torneo". Jannik ha vinto l'edizione del 2023 battendo in finale Daniil Medvedev, perdendo poi l'anno seguente proprio in finale contro Alcaraz. Lo scorso anno ha conquistato il secondo successo con il netto successo nell'ultima partita contro Tien. L'Atp 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre, sarà in diretta su Sky e NOW.