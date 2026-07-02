Ascoltare la musica prima di una partita o di un allenamento non serve solo a rilassarsi, ha una funzione molto precisa che gli psicologi sono riusciti a spiegare. “Diventa un porto sicuro prima di momenti ad altissima tensione”, spiega l'esperto Lorenzo Baglioni. Quell'esempio di Djokovic…
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