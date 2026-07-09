Sinner a Wimbledon: quando gioca contro Djokovic e a che orawimbledon
La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è programmata venerdì come secondo match dalle 14.30 sul Campo Centrale (indicativamente alle 17.30), anziché aprire il programma come da tradizione per chi è sceso in campo martedì. Sarà tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
La semifinale di venerdì tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon. Un remake della semifinale dello scorso anno, ma con una novità nel programma. Tradizionalmente, infatti, la prima semifinale del Centre Court, in programma alle 14.30 italiane, vede protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta, però, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì. Il programma sul Centrale, quindi, si aprirà alle 14.30 con Alexander Zverev e Arthur Fery. A seguire, orientativamente tra le 17.30 e le 18, toccherà a Sinner e Djokovic contendersi un posto in finale. Un orario che sicuramente sarà gradito al serbo, che avrà qualche ora in più per recuperare dalla maratona di cinque set contro Felix Auger-Aliassime. Sarà tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
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L'avvicinamento di Sinner
Dopo la vittoria di martedì contro Struff, Sinner ha dedicato la giornata di mercoledì al recupero. L'azzurro ha alternato il lavoro in palestra a una breve sessione in campo, limitandosi a colpire poche palle sui campi al coperto adiacenti all'All England Club. Oggi, invece, Sinner aumenterà l'intensità della preparazione in vista della semifinale. Il numero uno del mondo tornerà ad allenarsi sul consueto Campo 2 di Aorangi Park, dove è prevista una sessione di circa un'ora e venti minuti, dalle 13.40 alle 15. Tutto sarà naturalmente seguito in diretta da Sky Sport 24 e da skysport.it