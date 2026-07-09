La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è programmata venerdì come secondo match dalle 14.30 sul Campo Centrale (indicativamente alle 17.30), anziché aprire il programma come da tradizione per chi è sceso in campo martedì. Sarà tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La semifinale di venerdì tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon. Un remake della semifinale dello scorso anno, ma con una novità nel programma. Tradizionalmente, infatti, la prima semifinale del Centre Court, in programma alle 14.30 italiane, vede protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta, però, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì. Il programma sul Centrale, quindi, si aprirà alle 14.30 con Alexander Zverev e Arthur Fery. A seguire, orientativamente tra le 17.30 e le 18, toccherà a Sinner e Djokovic contendersi un posto in finale. Un orario che sicuramente sarà gradito al serbo, che avrà qualche ora in più per recuperare dalla maratona di cinque set contro Felix Auger-Aliassime. Sarà tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.