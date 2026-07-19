Darderi-Rublev, finale alle 14 su Sky Sport Tennis

Luciano Darderi a caccia del back-to-back a Bastad: l'avversario in finale è Andrey Rublev, n. 1 del seeding. Appuntamento alle ore 14, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi . Campione uscente del torneo svedese, l'italoargentino se la vedrà in finale contro Andrey Rublev , testa di serie numero 1. Il match è in programma alle 14 , in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW .

Il precedente ad Amburgo

Darderi e Rublev si sono incrociati in una sola occasione, nei quarti di finale dell'Atp 500 di Amburgo lo scorso anno. Erano i quarti di finale e il russo vinse in tre set. Oggi Luciano andrà a caccia del secondo titolo stagionale dopo Santiago, mentre Rublev insegue la prima affermazione del 2026 dopo il ko in finale a Barcellona con Fils.