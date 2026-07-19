Darderi-Rublev, finale alle 14 su Sky Sport Tennis

Darderi-Rublev all'Atp Bastad, dove vedere in tv e streamingatp bastad
Luciano Darderi a caccia del back-to-back a Bastad: l'avversario in finale è Andrey Rublev, n. 1 del seeding. Appuntamento alle ore 14, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi. Campione uscente del torneo svedese, l'italoargentino se la vedrà in finale contro Andrey Rublev, testa di serie numero 1. Il match è in programma alle 14, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
Il precedente ad Amburgo
Darderi e Rublev si sono incrociati in una sola occasione, nei quarti di finale dell'Atp 500 di Amburgo lo scorso anno. Erano i quarti di finale e il russo vinse in tre set. Oggi Luciano andrà a caccia del secondo titolo stagionale dopo Santiago, mentre Rublev insegue la prima affermazione del 2026 dopo il ko in finale a Barcellona con Fils.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.30 - Atp Gstaad: Tsitsipas (Gre) vs Collignon (Bel)
- ore 14 - Atp Bastad: Rublev vs DARDERI (Ita)
- ore 16.30 - Wta Iasi: Sherif (Egy) vs Badosa (Esp)
- ore 19 - Wta Atene: Sakkari (Gre) vs Krejcikova (Cze)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 14 - Atp Bastad: Rublev vs DARDERI (Ita)
- ore 19 - Wta Atene: Sakkari (Gre) vs Krejcikova (Cze)
SKY SPORT 251
- ore 16.30 - Wta Iasi: Sherif (Egy) vs Badosa (Esp)