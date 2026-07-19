Darderi perde il 1° set con Rublev e s'infuria: lancia la racchetta e strappa la magliavideo
Finale complicata fin da subito all'Atp Bastad per Luciano Darderi. Mentre Rublev alza il livello del suo tennis, l'italiano non riesce a fare il suo gioco e appare nervoso. Esemplificativo in questo senso il finale di primo set, con Darderi che prima scaraventa a terra la racchetta e poi si strappa la maglietta dopo aver perso il parziale. La finale sarà poi vinta dal russo in due rapidi set. Nel VIDEO la ricostruzione di quanto successo