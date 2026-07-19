Finale complicata fin da subito all'Atp Bastad per Luciano Darderi. Mentre Rublev alza il livello del suo tennis, l'italiano non riesce a fare il suo gioco e appare nervoso. Esemplificativo in questo senso il finale di primo set, con Darderi che prima scaraventa a terra la racchetta e poi si strappa la maglietta dopo aver perso il parziale. La finale sarà poi vinta dal russo in due rapidi set. Nel VIDEO la ricostruzione di quanto successo

DARDERI KO CON RUBLEV: GLI HIGHLIGHTS