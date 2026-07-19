Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Darderi perde il 1° set con Rublev e s'infuria: lancia la racchetta e strappa la maglia

video

Finale complicata fin da subito all'Atp Bastad per Luciano Darderi. Mentre Rublev alza il livello del suo tennis, l'italiano non riesce a fare il suo gioco e appare nervoso. Esemplificativo in questo senso il finale di primo set, con Darderi che prima scaraventa a terra la racchetta e poi si strappa la maglietta dopo aver perso il parziale. La finale sarà poi vinta dal russo in due rapidi set. Nel VIDEO la ricostruzione di quanto successo

DARDERI KO CON RUBLEV: GLI HIGHLIGHTS

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Darderi-Rublev LIVE su Sky Sport Tennis

live atp bastad

Seconda finale consecutiva a Bastad per Luciano Darderi. L'italoargentino sfida il russo Andrey...

Djokovic, fenomeno a tennis... e a canestro!

video

Novak Djokovic è stato uno dei protagonisti del Fanatics Fest, festival sportivo tenutosi a New...

Darderi-Rublev, finale alle 14 su Sky Sport Tennis

atp bastad

Luciano Darderi a caccia del back-to-back a Bastad: l'avversario in finale è Andrey Rublev, n. 1...

Darderi in finale: Vallejo ko in tre set

atp bastad

Luciano Darderi torna in finale all'Atp 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguaiano...

Djokovic: "Contro Sinner non ero al massimo"

wimbledon

In una lunga intervista a CBS Mornings, Novak Djokovic è tornato a parlare della semifinale di...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS