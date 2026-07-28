Atp Washington, il programma di oggi: partite e orariatp washington
Seconda giornata a Washington con il debutto delle prime due teste di serie, Alex De Minaur e Ben Shelton. L'australiano affronterà Stefanos Tsitsipas mentre l'americano sarà impegnato nel derby con Martin Damm. Nel femminile riflettori su Venus Williams. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Seconda giornata all'Atp 500 di Washington, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Martedì dedicato alle prime due teste di serie del tabellone maschile: Alex De Minaur e Ben Shelton. L'australiano, n. 1 del seeding, sarà impegnato contro Stefanos Tsitsipas, in tabellone grazie a una wild card. Invito ricevuto anche da Shelton, testa di serie n. 2, che affronterà il connazionale Martin Damm, proveniente dalle qualificazioni. Tra le altre sfide di giornata, grande attenzione al confronto tra Arthur Fils e Rafael Jodar. Nel femminile, invece, riflettori puntati su Venus Williams che chiuderà il programma sul centrale contro Anastasia Potapova.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17 - Simulcast Sky Sport Tennis
- non prima delle 18.30 - Atp Washington: Fils (Fra) vs Jodar (Esp)
- non prima delle 20.30 - Atp Washington: Damm (Usa) vs Shelton (Usa)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17 - Atp Washington: Majchrzak (Pol) vs Paul (Usa)
- a seguire - Wta Washington: Eala (Phi) vs Q. Zheng (Chn)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
- non prima delle 24 - Atp Washington: De Minaur (Aus) vs Tsitsipas (Gre)
- non prima dell'1.30 - Wta Washington: Potapova (Aut) vs V. Williams (Usa)
- a seguire - Atp Los Cabos
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.