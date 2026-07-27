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Jannik Sinner si allena a San Candido: il ritorno del numero 1 a casa

Tennis
Foto Instagram 3zinnendolomites

Jannik Sinner si è allenato nella sua San Candido, come testimoniato da un post e alcune foto pubblicate sui social dall'account "3 Zinnen Dolomites": "Fieri di avere il numero 1 del mondo di nuovo sui nostri campi da tennis", ha scritto. L'azzurro ha dato forfait a Montreal e punta a essere al top per gli US Open, al via il prossimo 30 agosto (in diretta su Sky)

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"Fieri di avere il numero 1 del mondo di nuovo sui nostri campi da tennis". Così il "3 Zinnen Dolomites" sui social ha celebrato con alcune foto e un post il ritorno a casa del numero 1 del mondo, che in questi giorni si è allenato nella sua San Candido, su un campo in terra rossa alla base dell'impianto di risalita del Monte Baranci. "Dalle sue radici qui nelle Dolomiti al vertice del tennis mondiale, c'è sempre qualcosa di speciale nel vedere Jannik Sinner tornare dove è iniziato il suo percorso. È fantastico averti di nuovo a San Candido, Jannik", ha scritto il profilo social dell'impianto dolomitico. 

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Sinner, il programma dopo il forfait a Montreal

Proprio nei giorni scorsi era arrivata l'ufficialità del forfait di Sinner al Masters di Montreal, al via il prossimo 2 agosto in Canada. Jannik è reduce da qualche giorno di vacanza dopo il trionfo a Wimbledon dello scorso luglio, il secondo consecutivo. Il numero 1 del mondo è iscritto al 1000 di Cincinnati (dal 13 agosto) per poi puntare dritto all'ultimo Slam stagionale, gli US Open, in programma dal 30 agosto: tutto da vivere su Sky e NOW

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