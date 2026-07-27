"Nel nostro primo colloquio speravo non mi dicesse che era contento di essere il n. 10 del mondo. E così fu: voleva diventare il numero 1" . Parola di Simone Vagnozzi , coach di Jannik Sinner , che nell'intervista al Corriere della Sera ha ripercorso la sua carriera da giocatore prima di quella da allenatore. Classe 1983, marchigiano, Vagnozzi sognava già di diventare tennista all'età di 6 anni e a 16 lasciò casa per iniziare ad allenarsi con Andreas Seppi. Il miglior ranking in carriera lo ha visto come n. 161 al mondo: "Però mi mancava qualcosa e mentre giocavo ho capito che avrei fatto meglio l'allenatore. Allenare è un modo per raggiungere gli obiettivi che non hai colto come giocatore. Ed è bello farlo con le qualità degli altri che tu affini. E poi far raggiungere i tuoi sogni ad un altro ragazzo...". A fine 2016 diventa il coach di Marco Cecchinato, portato in due anni e mezzo dalla posizione 118 del ranking alla 16: "La separazione era stata giusta, ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ogni giorno devo sentire che l’atleta di cui mi occupo fa un passo in avanti". E dopo la guida tecnica di Stefano Travaglia, il 18 febbraio 2022 diventa il coach di Jannik Sinner .

"Ecco come ho conosciuto Sinner"

Curioso l'aneddoto dell'incontro con Jannik: "Il suo manager è il mio testimone di nozze, Alex Vittur. Quando decise di separarsi da Piatti fui chiamato da Vittur per allenarlo. Era già numero 10 del mondo a vent'anni, un fenomeno e si capiva fosse pronto per andare oltre. Bisognava potenziare la dimensione fisica, muscolare e mentale. Se lo ripenso cinque anni fa, oggi lo vedo completamente diverso. Dal servizio alla tattica fino alla gestione del punto. Insieme a Cahill abbiamo pensato subito di aggiungergli la flessibilità con cui affrontare gli avversari. È stato bravissimo a migliorarsi con l'intelligenza della disponibilità ad affinare un talento naturale e prepotente". Vagnozzi ha parlato anche del Sinner lavoratore: "Forse in cinque anni avrò dovuto motivarlo due o tre volte. È sempre il primo che vuole lavorare per migliorarsi e ascolta sempre". Sul lavoro insieme a Darren Cahill: "Bisogna essere molto umili e intelligenti, penso che abbiamo trovato la giusta misura perché condividiamo la stessa visione". E sui malesseri che ogni tanto accusa in campo: "Questi piccoli crolli sono stati quattro negli ultimi cinque anni. Il caldo, la stanchezza e la tensione possono combinarsi: non c'è un singolo fattore. Dobbiamo convivere con questi episodi lavorando per evitarli". E infine sul granitico Jannik: "Non si direbbe ma è un tipo focoso, semplicemente sa gestire bene le sue emozioni".